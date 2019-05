Man muss kein Meisterdetektiv sein, um den Plan hinter «Pokémon: Detective Pikachu» zu erschnüffeln. Der erste Kinospielfilm über die kleinen japanischen Taschenmonster soll dort anknüpfen, wo die App «Pokémon Go» vor ein paar Jahren aufgehört hat. Wir erinnern uns: Grosse Menschenmengen versammelten sich auf öffentlichen Plätzen, fixierten ihre Blicke auf ihre Smartphones und hatten nur ein Ziel: das Fangen und Einsammeln von Pokémon.

Über eine Milliarde Mal wurde das Handyspiel seit seiner Lancierung 2016 heruntergeladen. Der Hype um «Pokémon Go» ging um die ganze Welt. Und kam schliesslich in Hollywood an.

Ein Milliarden-Geschäft

150 Millionen Dollar hat die Pokémon Company in Zusammenarbeit mit dem Hollywoodstudio Warner Bros. in den Kinofilm «Pokémon: Detective Pikachu» investiert. Ein stattlicher Betrag, der dem Budget eines mittelgrossen Superheldenfilms entspricht. Und trotzdem ein Klacks.

Denn mit Gesamteinnahmen von über 90 Milliarden Dollar ist Pokémon die weltweit erfolgreichste Unterhaltungsfranchise überhaupt. Sie hat neben unzähligen Merchandising-Produkten und einem beliebten Kartensammelspiel auch Dutzende Computerspiele, eine über 1000-teilige TV-Trickfilmserie sowie 21 in Japan produzierte Animationsfilme hervorgebracht.

Die Kreaturen sind unglaublich süss

Warum ist die ganze Welt verrückt nach Pokémon? Ganz einfach: Die Spielregeln sind unglaublich simpel und die Kreaturen unglaublich süss. Jedes Pokémon ist im Prinzip eine exotische, niedliche Abwandlung eines realen Tieres, ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten.

So ist Pikachu, die berühmteste ­Pokémon-Figur, eine gelbe Maus mit einem blitzförmigen Schwanz, das Stromschläge abfeuern kann. Jedes Pokémon-Spiel funktioniert gleich: Als Spieler sammelt man so viele Figuren wie möglich, trainiert ihre Fähigkeiten und lässt sie dann in Schaukämpfen gegen die Pokémon anderer Spieler antreten. Kann jedes Kind.

Eine Krimihandlung unterlegt

104 Filmminuten lassen sich damit aber nur schwerlich füllen. Also liessen sich Regisseur Rob Letterman und das vierköpfige Autorenteam für «Detective Pikachu» etwas Besonderes einfallen: eine Krimihandlung. Der Film beginnt mit dem mysteriösen Verschwinden des Meisterdetektivs Harry Goodman.

Als sich dessen Sohn Tim (gespielt von Justice Smith) auf die Suche nach ihm begibt, kommt er einer Verschwörung auf die Spur, die das friedliche Zusammenleben zwischen Menschen und Pokémon in der Grossstadt Ryme City bedroht. Unterstützung bei seinen Ermittlungen erhält Tim von Pikachu, Harrys ehemaligem Pokémon-Partner, der nun mit einem Gedächtnisverlust ringt. Und von einer aufmüpfigen Jungreporterin (Kathryn Newton), die ihre erste grosse Story wittert.