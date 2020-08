«Die Sprachstilistin»: Warum diese Kolumne mehr ist als Stirnrunzeln und hochgezogene Augenbrauen

Nach meiner letzten Kolumne, wo ein paar kritische Worte zum Deppenbindestrich fielen, wurde mir klar: Ich muss mich erklären. Um Missverständnissen vorzubeugen. Einige Leserinnen und Leser gewannen vielleicht den Eindruck, die «Sprachstilistin» sei der Spielplatz einer Art verhinderter Gymilehrerin, die mit dauererhobenem Zeigfinger, gerunzelter Stirn und hochgezogenen Augenbrauen darüber mosert, was andere mit der deutschen Sprache so alles falsch machen.

Das ist weit gefehlt, versteht sich. Es gibt so einiges anderes, was die Sprachstilistin antreibt. Der rein normative Ansatz, also die Frage von richtig oder falsch zum alleinigen Selbstzweck, ist es nicht. Viel zu uninteressant.

Schon eher der Drang, anderen Menschen zu erklären, wie man das Leben durch einen sorgfältigen Umgang mit Sprache besser machen kann. Anders gesagt: