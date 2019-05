Karin Henkels Arbeiten merkte man an, dass ihre Schauspieler sie lieben. Carolin Conrad ragte nicht zuletzt bei ihr aus dem Ensemble heraus, das gut war, aber nicht grossartig. Man mag Robert Hunger-Bühler nennen, auch wenn der sich oft gleich blieb, man muss Markus Scheumann nennen, der in Barbara Freys «Zerbrochenem Krug» einen phänomenalen Dorfrichter Adam auf die Bühne zauberte.

Viele Künstler, die hier Station machten, tragen grosse Namen. Man musste nur im Theatersessel sitzen bleiben und sah, wer und was aktuell im deutschsprachigen Theater von sich reden macht. Etwa das Volksbühnen-Trio Frank Castorf, Herbert Fritsch und René Pollesch, die alle regelmässig in Zürich gearbeitet haben. Ebenso Sebastian Baumgarten, Alvis Hermanis, Dusan David Parizek, Stephan Kimmig oder die Truppe Rimini Protokoll, um nur die zu nennen, die immer wieder zu sehen waren.

49,2 Millionen Franken hatte das Schauspielhaus in der Spielzeit 2017/18 zur Verfügung. Das ist viel Geld, das man im Haus nutzte, um die Kunst gross herauskommen zu lassen. Besucher bekamen etwas geboten für ihr Ticket, für das sie auch einen stolzen Preis bezahlt hatten. Man leistete sich opulente Bühnenbilder, vor allem im Schiffbau, und exquisite Gäste, auch noch in den Gesprächsreihen. Die Gagen sind für Schweizer Verhältnisse grosszügig. Im europäischen Vergleich sind sie phänomenal.

Aber zu sehr war klar, wer grosse, wer kleinere Rollen spielen würde. Siggi Schwientek als Onkel Wanja war eine der Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Zudem zeigten die Gäste, die man sich leistete, wie Corinna Harfouch, Sophie Rois, Martin Wuttke, Wolfram Koch oder Robert Bock, dass in Zürichs Ensemble noch Luft nach oben war.

These Nummer 5: Nachwuchsförderung war nicht so wichtig

Die Intendanz Frey setzte auf Eingekauftes. Oder auf Altbewährtes wie Werner Düggelin, Stefan Bachmann, Christoph Marthaler oder Ruedi Häusermann. Kehrseite der Reichtums-Medaille: Sie engagierte sich zu wenig für Erneuerungen, Überraschungen, Entdeckungen. Kein Name fällt einem ein, von einem Regisseur oder einer Regisseurin, die hier entdeckt und aufgebaut wurde, um dann in die Welt zu ziehen. Wer neu war, durfte sich in der Kammer des Pfauen versuchen, kam aber über die Bühne im Keller nur selten hinaus.

These Nummer 6: Literatur war am allerwichtigsten

Wichtiger als die Umsetzung, wichtiger auch als die politische Aktualität war für Barbara Frey die Literatur und mit ihr zeiten-unabhängige Themen. Viele Klassiker hob sie selbst auf die Bühne, in zwei Arbeiten pro Saison. Die waren im guten Fall genau und von zwingendem Rhythmus, ein Fest für Schauspieler wie «Die drei Schwestern» oder «Der zerbrochene Krug». Im weniger guten rutschten sie über das Bedeutungsschwangere hinaus in Länge und Langeweile.

These Nummer 7: Zürich ist ein schwieriges Pflaster

Das Theater in Zürich ist wichtig, es hat international einen Namen. Aber ob Theater für Zürich wichtig ist, daran scheiden sich die Geister. Sehr politisch mag man es nicht, jedenfalls nicht zu deutlich. Will man nicht darüber nachdenken, woher er kommt, der Reichtum in einer der teuersten Städte der Welt? Will man sich weniger über spezifische, lieber über allgemein-menschliche Dinge den Kopf zerbrechen?