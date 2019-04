Eigentlich erklärt sich alles auf diesem kleinen Schmierzettel. «Ich, Doris? Kann einen L+wen zum Verschwinden bringen» steht da, in Grossbuchstaben, schreibmaschinengetippt. Darüber eine Reihe von gestempelten Löwen, die von rechts nach links zunehmend verblassen. Doris Stauffer hat nur einmal den Stempel aufs Kissen gedrückt und danach so lange aufs Papier gestempelt, bis nichts mehr vom König der Tiere zu sehen ist.

Doris Stauffer ist 1934 im St. Galler Amden geboren. Mit siebzehn kommt sie nach Zürich an die Kunstgewerbeschule. Hier lernt sie in der Fotofachklasse Serge Stauffer kennen, den sie zwei Jahre später heiratet. Hochschwanger macht sie das Diplom und schliesst mit Bestnoten ab. Tochter Salome wird geboren, in den nächsten drei Jahren kommen eine weitere Tochter und ein Sohn dazu. Die fünfköpfige Familie wohnt in diesen ersten paar Jahren unter prekären finanziellen Verhältnissen in einer Zweizimmerwohnung beim Grossmünster. Doris kümmert sich um die Kinder, während Serge als Lehrer für Fotografik an der Kunstgewerbeschule Zürich arbeitet.

Er Künstler, sie Hausfrau

Es herrscht reger Betrieb, nicht nur wegen der Kinder: Prominente Gäste gehen bei Stauffers ein und aus, Daniel Spoerri, Meret Oppenheim, André Thomkins. Doris würde sich gern auch an diesen inspirierenden Gesprächen beteiligen, aber dann schreit das Kind oder kocht das Spaghettiwasser, irgendwas ist immer. Ihr wird die Rolle der Hausfrau und Mutter zuteil, ihm gebührt die des Künstlers und kreativen Vaters, der den Kindern vorlesen darf, während die Frau im Nebenzimmer Kleider flickt. «Meine ganze Kreativität floss in das tägliche Leben», wird Stauffer später sagen.

1959 zieht die Familie nach Seebach in ein altes Bauernhaus. Die Besuche von befreundeten Künstlern halten an. Doris bekocht die Männer und räumt danach auf. Die Zeichen stehen auf Hausfrau – aber sie kehrt der Kunst nicht den Rücken. In ruhigen Stunden liest sie viel und macht Assemblagen aus dem Material, das sie umgibt: Besteck, Nadeln, Garnrollen, Brettspiele. 1968 hat sie ihre erste Einzelausstellung im Club Bel Etage. Kurze Zeit später verkündet Serge, er wolle sein Arbeitspensum an der Kunstgewerbeschule um einen halben Tag reduzieren. Da die Familie auf das Einkommen angewiesen ist, schlägt Doris vor, seinen Unterrichtsteil zu übernehmen.

Spätestens da ist es mit ihrer Hausfrauenrolle vorbei. Sie ruft das Fach «Teamwork» ins Leben, in dem sie die Studentinnen und Studenten einen Nachmittag in der Woche vom vorherrschenden Konkurrenzdruck befreien will. Sie macht mit ihnen Körperarbeit, Happenings, Improvisationstheater. Aktionen, in denen man gemeinsam etwas auf die Beine stellt, statt einsam im Kämmerchen vor sich hinzukünstlern. «Wir wollen unsere eigenen Möglichkeiten wieder entdecken. Unsere Stärke ist die Praxis, nicht die Theorie», sagt sie in einem Filmbeitrag. Worte, die für Kunststudenten und -studentinnen nach Befreiung klingen. Für die Schuldirektion bedeuten sie Konflikt: Ein Fach, das nirgends zuzuordnen ist und sich jeder Theorie verweigert, wo soll das nur hinführen!

Wir sind keine Kühe!

Neben ihrer Lehrtätigkeit beginnt Stauffer, sich politisch zu engagieren und gründet die Zürcher Frauenbefreiungsbewegung FBB mit. Das politische Engagement färbt auch auf ihre Arbeit als Dozentin ab. Sie veranstaltet mit ihren Studenten und Studentinnen feministische Aktionen wie die «Misswa(h)l»: In Reaktion auf einen Schönheitswettbewerb der «Annabelle» ziehen sie im Sommer 1969 mit einer überdimensionierten Puppe aus Kleister durch die Stadt und rufen: «Wir sind keine Kühe, die man für die Grösse ihres Euters prämiert!». Sie nimmt an Demonstrationen teil, malt Transparente, schreibt Artikel für die Zeitschrift «Apodaten» oder die «WOZ».