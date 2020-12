Diese 21-Jährige ist Schweizer Schachmeisterin – warum sie nun Hoffnungen in einen Netflix-Hit setzt

In «The Queen’s Gambit» wirft Beth Harmon Pillen ein, in der Realität kapselt sich eine echte Schachmeisterin ab. Lena Georgescu ist eine von wenigen sehr guten Schachspielerinnen. In der Schweiz ist die 21-jährige Bernerin die Nummer 1 bei den Frauen. Das Spiel verlangt höchste Konzentration. Und ganz generell: einen hohen «Totalisierungsgrad». Das ist eines der Lieblingswörter, die Lena Georgescu benutzt, wenn sie erklärt, was es braucht, um richtig gut zu werden im Schach. Manchmal gelingt es Georgescu, einen Schachkönig zu stürzen. Normalerweise aber machen die Männer den Sieger unter sich aus. Schachvereine befürchten Mitgliederschwund Schachbretter gibt es in fast jedem Haushalt. Viele kennen die Regeln, wissen, das Pferd kann als einzige Figur andere überspringen. Eine Million spielt hierzulande hie und da Schach, schätzt der Schweizerische Schachbund. In den Vereinen aber sind die Zahlen leicht rückläufig. Und wegen Corona fürchtet der Schachbund einen Aderlass. Zahlen der Vereine liegen zwar noch keine vor, doch der britische Schachverband meldete im Coronajahr einen Mitgliederschwund von 50 Prozent. Spielbegegnungen sind wegen der Pandemie nicht mehr möglich und manch einer der meist älteren Herren wird das zum Anlass genommen haben, seine Mitgliedschaft bei einem Verein gleich ganz zu beenden. Da kam «The Queen’s Gambit» goldrichtig. Die Netflix-Serie wird von den Nutzern heiss geliebt. Sie gehört nicht nur zu den Serien-Highlights des Jahres, sie soll nun Frauen ermutigen, Schach zu spielen. Denn sie sind in krasser Unterzahl. Lena Georgescu ist eine von ganz wenigen Top-Spielerinnen. Wir treffen die Schweizer Meisterin von 2017 und amtierende Vize-Schweizer-Meisterin beim Gartenschachbrett vor dem Bundeshaus in Bern. In diesem Video zeigt Lena Georgescu die Schacheröffnung «Damengambit»:

Gerade kommt Georgescu, die in Bern Informatik studiert, von einem Turnier in Dänemark zurück, einem der wenigen, die noch physisch stattfinden. Erfolgreich war sie da nicht. «Es war ein gemischtes Turnier, ich konnte den Männern nicht das Wasser reichen», erzählt Georgescu etwas zerknirscht. Entmutigen lässt sie sich deshalb nicht, im Gegenteil: Sie will gegen Männer spielen, weil sie nur so besser wird. Sie sagt:

Wäre mein Ziel, die Beste in der Schweiz zu werden, dann hätte ich jetzt keinen Anreiz mehr, mich weiter zu verbessern.

Unterschiede erklären sich vor allem durch die Statistik, aber nicht nur Warum nur? Können es Frauen schlechter als Männer? Die Antwort ist nicht ganz einfach. Grösstenteils erklärt sich der Niveauunterschied statistisch. Weil viel mehr Männer Schach spielen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich unter den Schachspielenden ein paar Ausreisser nach oben, also Top-Spieler, befinden. Bei den untervertretenen Frauen ist die Wahrscheinlichkeit von Ausreissern nach oben sehr viel kleiner. Bisher hat es erst eine einzige Frau unter die weltweite Top Ten geschafft: die Ungarin Judit Polgar. Nummer 1 bei den Frauen, auf der Rangliste mit den Herren steht Lena Georgescu auf Platz 62. Sie nennt weitere Gründe für die Diskrepanz: Bei den Männern, und das wisse man, schlage das Pendel hinsichtlich Intelligenz weiter aus: «Sowohl was die extrem Intelligenten, als auch die schwach Begabten betrifft.» Heisst: Bei den Frauen liegen die Extreme näher beim Durchschnitt als bei den Männern.

Hinzu kommt laut Lena Georgescu eine biologische Komponente:

Das beste Alter für Schachspieler liegt bei 30. Just dann also, wenn bei manchen Frauen die Babyfrage in den Vordergrund rückt.

Doch Mutterschaft und hohe Ambitionen beim Schach liessen sich schlecht vereinbaren, so Georgescu. Was wiederum mit dem «hohen Totalisierungsgrad» zu tun habe. «Nur wer alles andere dem Schach unterordnen kann, der hat eine Chance, es ganz an die Spitze zu schaffen.» Sie selbst lese zwar auch fast ausschliesslich über Schach, doch habe sie daneben andere Interessen. «Weil Beth in der Netflix-Serie nichts anderes tut, als Schach zu spielen und darüber zu lesen, ist sie so gut und ich nicht ganz.» Hoffnungen auf einen durch die Netflix-Serie ausgelösten Schachboom «The Queen’s Gambit» gehört zu den wenigen Serien, die sich Lena Georgescu angeschaut hat. Die Serie und das Aushängeschild Lena Georgescu sollen nun das Interesse für Schach bei den Jüngeren und insbesondere jungen Frauen wecken, so die Kalkulation des Schachbunds. Mehr Frauen wären zentral, findet Lena Georgescu. Weil nur so die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich unter ihnen Talente befinden, die es mit den besten Spielern aufnehmen können. Die Frauenförderung befinde sich in einem Zwiespalt: Spielten Frauen unter sich, würden sie nicht besser. «Ihnen fehlt der Anreiz, besser zu werden.» Spielten sie hingegen bei den Männern mit, so blieben sie unsichtbar, weil es kaum je eine an die Spitze schaffe. Was die Schachmeisterin zur Schach-Serie «The Queen's Gambit» sagt

Raucher erkennen im Film sofort einen Nichtraucher, wenn dieser einen Raucher mimt. Schachspielerinnen erkennen im Film sofort einen Anfänger, wenn dieser einen Schachspieler mimt. «Normalerweise ärgere ich mich über die Körperhaltung von Schauspielern, wenn sie Schachszenen darstellen. Ich erkenne sofort, wenn einer vorher bloss dreissig Minuten an einem Schachbrett gesessen ist», sagt Lena Georgescu. Bei «The Queen’s Gambit» sei das glücklicherweise anders. Die Art und Weise, wie die Spieler dasitzen, wie sie die Figuren bewegen und eine Figur des Gegners schlagen würden, sehe authentisch aus. «Wie richtige Schachspieler», lobt Georgescu. Andere Filme fallen ihr negativ auf. Sie sagt:

Üblicherweise tüpfen die Schauspieler die Figuren des Gegners, wenn sie eine schlagen. Das tun aber nur Anfänger.

Dafür hat die Produktionsfirma extra einen Schachtrainer angestellt. Er brachte den Schauspielern nicht nur das Spiel bei, sondern auch die Schachkonventionen. Tabletten und Alkohol heute als No-Go Schachmeisterin Lena Georgescu ist angetan von «The Queen’s Gambit». Sie schaue sich sonst keine Fernsehserien an. Dazu bleibt ihr auch kaum Zeit neben dem Studium, wenn sie vor allem eines tut. Schach spielen und Bücher über Schach lesen. Eine Parallele zur Serie. Auf dem Nachttischchen von Beth Harmon (wunderbar gespielt von Anya Taylor-Joy) stapelt sich wie bei Lena Georgescu zu Hause die Schachliteratur. Dass Beth sich zu einer so guten Schachspielerin entwickle, habe damit zu tun. «Schach funktioniert über Mustererkennung, deshalb muss man all die Klassiker studieren.» In der Schachszene zu reden gab, dass die Hauptfigur Beth es nur dank Tabletten in die höheren Sphären des Spiels schafft. Das werfe ein schiefes Bild auf das Spiel, das offiziell als Sport gilt. Lena Georgescu stört das weniger. Sie findet, diese Darstellung sei realistisch für die 1960er und 70er, in denen sich die Geschichte abspielt. «Aber heute», so Georgescu, «liegt so etwas nicht mehr drin. Schach wird als Spitzensport betrieben, dieses exzen­trisch-künstlerische Milieu gehört der Vergangenheit an.» Das zeige sich übrigens auch daran, dass Alkohol und Zigaretten am Tisch eines Schachturniers heute nichts mehr verloren hätten. Spannender war Schach nie «The Queen’s Gambit» ist in der Tat ein Serienhighlight des Jahres. Herausragend ist nicht nur die Geschichte und die Darbietung von Hauptdarstellerin Taylor-Joy, die Kameraführung und der Fokus auf die Mimik der Schachspieler hauchen den Schachpartien nie gesehene Spannung ein.

«The Queen’s Gambit» (USA 2020, 7 Episoden à rund 60 Min.); auf Netflix.