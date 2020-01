Dok über verschwundene Aktivisten in Syrien und Spielfilm über Exil-Iraker in Europa gewinnen wichtigste Preise der Solothurner Filmtage

Die Jurys der beiden Hauptpreise der Solothurner Filmtage haben ihre Entscheide gefällt. Und dabei fällt auf, die Konflikte in Irak und Syrien mit ihren weitreichenden Folgen für die Bevölkerung, für Nahost und Europa sind weder den Preisverleihern noch dem Publikum in Solothurn verleidet.

«À la recherche de l'homme avec la caméra» von der tunesischen Regisseurin Boutheyna Bouslama erhält den mit 60'000 Franken dotierten «Prix de Soleure». Am beliebtesten beim Publikum der Solothurner Filmtage war dieses Jahr «Baghdad in my Shadow» des Zürcher Regisseurs Samir.

Samir thematisiert die Zerrissenheit der Exil-Gesellschaft

Der irakisch-schweizerische Regisseur erzählt in seinem Spielfilm die Geschichte einer irakischen Exilgemeinschaft, die sich täglich in einem Londoner Café trifft. Ihr Leben verändert sich dramatisch, als sie mit den grossen aktuellen Themen des Islams direkt konfrontiert werden. Samir hat mit seinem Film den Nerv der Exiliraker und anderer Secondos getroffen. Wir haben ausführlich darüber berichtet.

Mit den Schauplätzen London und Bagdad gelte «Baghdad in my Shadow» als die erste internationale Spielfilmproduktion, die seit dem Abzug der Amerikaner in der irakischen Hauptstadt gedreht wurde, schreiben die Solothurner Filmtage.

Der «Prix du public» ist mit 20'000 Franken dotiert.

Ein Film, der den Verschwundenen in Syrien ein Gesicht gibt

In «À la recherche de l'homme avec la caméra» begibt sich Boutheyna Bouslama auf die Suche nach einem Freund aus der Kindheit, den sie während eines Urlaubs ihrer Familie in Syrien kennengelernt hatte. Sein Name ist Oussama . Als junger Erwachsener kämpft er als Aktivist gegen das syrische Regime. Weil er die Proteste und die Menschenrechtsverstösse auf Film festhält, wird er zum Feind des Regimes. 2012 wird er verhaftet und ist seither verschwunden.