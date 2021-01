Drei Frauen gewinnen die Hauptwettbewerbe der Solothurner Filmtage

Neben «Bey­to» war dieser einer der Publikumsrenner an den diesjährigen Solothurner Filmtagen, die ausschliesslich online stattfanden.

Über die Auszeichnungen freuen dürfen sich an erster Stelle drei Frauen: Andrea Štaka, der nach «Das Fräulein» von 2006 mit «Mare» erneut ein Erfolg gelungen ist; Gitta Gsell, der für ihr Beziehungsdrama zwischen zwei Männern «Beyto» die Herzen der Filmtage-Zuschauerinnen und -Zuschauer zugeflogen sind; und Stefanie Klemm, die mit ihrem Erstling «Von Fischen und Menschen» den neu geschaffenen Jurypreis für Langfilm-Debüts «Opera Prima» gewinnt.

«Mare», «Bey­to» und «Von Fischen und Menschen» heissen die drei Sieger bei den Solothurner Filmtagen. In einer online übertragenen Feier wurden die Hauptpreise «Prix de Soleure», «Opera Prima» und «Prix du public» am Dienstagabend vergeben.

Rollenbilder und ein tragisches Familienschicksal

In «Von Fischen und Menschen» widerfährt der von «Wilder»-Kommissarin Sarah Spale gespielten alleinerziehenden Mutter Judith in einer abgelegenen Forellenzucht im Jura Tragisches. Ganz die Ermittlerin sucht sie nach dem Schuldigen für ihren Verlust. Das Drama ist packend erzählt. Das Jurorentrio begründet seine Wahl mit einer «hypnotischen Kraft, die den Zuschauer in einen emotionalen Abgrund zieht».

Hier geht's zum Trailer von «Von Fischen und Menschen»: