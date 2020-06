Ein Buch über die weltgrössten Malls entlarvt eine krankhafte Konsumwelt

Das hat sie dann getan und ihre Eindrücke in einem Buch zusammengetragen, das nun auf Deutsch im Luzerner Verlag Edition Bücherlese erschienen ist. Es sind spannende Texte zu einem ungewohnten Thema.

Dabei macht das, was sie in den Mega-Malls erlebt, eine kritische Beurteilung durchaus plausibel. Es sind absurd grosse Gebilde, unabhängig von Aussentemperaturen auf stets gleiches Raumklima heruntergekühlt, durchwuselt von zahllosen Angestellten und Hilfskräften, mit einem zwar gigantischen Angebot an Produkten und Lustbarkeiten, die aber eine erstaunliche Uniformität aufweisen. Sie erzeugen eine Kunstwelt, die konfus und buchstäblich krank machen kann, die zum Überfluss alsbald den Überdruss erzeugt und dabei soziale Ungerechtigkeiten der Welt quasi verdichtet.

Edmonton, Peking, Kuala Lumpur, Dubai und Casablanca sind die Hauptstationen der Reise. Die Autorin schreibt brillant, wobei konsum- und sozialkritische Überlegungen gegen Ende etwas viel Raum einnehmen. Remaud liefert auch wirtschaft­liche Hintergründe und erzählt von Menschen, die für die Malls typisch sind: von schwerreichen Erbauern und Managern bis zu oft unterbezahlten und ausgebeuteten Arbeitskräften.