Der Blick in die USA, die Heimat des Onlineriesen Amazon, sorgt hingegen für Verwunderung. Denn dort, im Labor des Onlinehandels, erprobt Amazon eine neue Variante aggressiv-verführerischer Kundenbindung. Seit 2015 eröffnet der Online-Gigant eigene Buchläden. Unterdessen sind es 19. Das nur wenige tausend Bücher umfassende Sortiment ist strikt nach maximalen Amazon-Bewertungen ausgewählt. Wer online nicht mindestens 4 von 5 Sternen erhalten hat, schafft es nicht in den Laden. Zudem sind die Kunden angehalten, mit der Amazon-App zu bezahlen. Bargeld wird nicht akzeptiert, damit der Onlineriese gleich noch die Kundendaten auswerten kann. Im Regal stehen also nur Bestseller mit grosser Fangemeinde. Mit dieser Bewertungsmethode würde man die neuen Romane von Lukas Hartmann, Simone Meier und Joël Dicker finden. Lukas Bärfuss’ Roman «Koala», der 2014 den Schweizer Buchpreis gewonnen hat, wäre mit seinen dreieinhalb Sternen im Amazon-Laden nie aufgetaucht.

Mit der Reduktion der Filialen auf 14 hat sich Ex Libris konsequent auf das Onlinegeschäft verlagert. Pressesprecherin Marie-Christine Schindler sagt: «Im Online-Verkauf von Büchern sind wir in der Schweiz Marktführerin.» Nicht zuletzt wegen 20 Prozent Dauerrabatt auf allen deutschsprachigen Büchern, was der restliche Buchhandel nicht gern sieht. Dumpingpreise seien das.

Das höre ich als entdeckungsfreudiger Bücherfreund gern. Zwei bohrende Fragen bleiben mir. Wie entwickelt sich das E-Book, und warum geht man in den Laden und zahlt bis zu 20 Prozent mehr als bei der portofreien Lieferung des billigsten Anbieters? «Unsere Erfahrungen zeigen: Wer in Buchhandlungen geht, schätzt die Atmosphäre und die Beratung und zahlt auch gern einen fairen Preis», sagt Dani Landolf. Der Blick nach England oder in die USA beunruhigt ihn nicht. «Dort sind die Distanzen grösser, weshalb der Onlinehandel einen hohen Marktanteil gewonnen hat.» Das sei mit der Schweiz nicht vergleichbar: «Auch in kleineren Orten hat sich hier ein stationärer Buchhandel etabliert.» Und weil die Schweizer Buchhändler rasch eigene Online-Shops eingerichtet haben, gebe es weniger Marktlücken, in die Amazon stossen könne. Beim E-Book sieht die Sache anders aus: «Solange der E-Book-Anteil gering ist, behauptet sich der stationäre Buchhandel», sagt Landolf. Seit einigen Jahren stagniert der Anteil von E-Books in der Schweiz bei unter zehn Prozent. In England hingegen liegt er bei 25 Prozent. Ich atme auf. Amazon und E-Book führen nicht zum Ende des Buchhandels. Mein samstägliches Schmökern nimmt mir so bald niemand.