Der Geschäftstüchtige

Geld brachten zuerst vor allem Aufträge für Porträts, selbst wenn Hodler sie manchmal widerwillig schuf. «Wenn Sie nicht General wären, so würde ich Sie nicht malen», soll er laut seinem Vertrauten C.A. Loosli zu General Wille gesagt haben. Der fand sein Bildnis übrigens «scheusslich, aber furchtbar ähnlich».

Auch die Landschaften verkauften sich – zur Freude Hodlers – gut. Die Serien von Genfer- und Thunersee schuf er wegen grosser Nachfrage wie aus Lust an unterschiedlichen Farb- und Lichtstimmungen. Gut zu sehen ist das aktuell im Museum in Pully, wo man Hodlers «Lac Léman» in der ganzen Palette von türkisgrün und frühlingsblau bis aschgelb und bleigrau bewundern kann. Hier zeigt sich Hodler – auch für heutige Augen – als Pionier der Moderne, als Schöpfer zeitloser Schönheit.

Ab 1900 gewann der einst bitterarme Künstler dank Sammlern, öffentlichen Ankäufen und Aufträgen «zunächst finanzielle Unabhängigkeit, dann grossen Reichtum», wie Oskar Bätschmann im «SIK-Künstlerlexikon» konstatiert.

Die raffiniert gebauten Historienbilder wie der «Rückzug der Schweizer aus Marignano» in der Ruhmeshalle des Landesmuseums in Zürich oder die «Schlacht bei Murten» brachten ihm Ruhm wie harsche Kritik – und die ersehnten Aufträge aus dem Ausland.

In Hannover zeigte er in «Einmütigkeit» die Reformation als demokratisches Ereignis und in Jena schuf er 1909 den «Auszug der deutschen Studenten in den Freiheitskrieg 1813». Weniger goutiert wurde seine Kritik am deutschen Bombardement der Kathedrale von Reims 1914. Die Ablehnung schmerzte den Künstler bis zu seinem Tod 1918.

Hodler war Demokrat, lustiger Handorgelspieler – und stur. Etwa in der Ablehnung von Frauen in der Kunst «Mir wei keiner Wiiber», befahl er als mächtiger Präsident der GSMBA (Gesellschaft Schweizer Maler, Bildhauer und Architekten). Im Privatleben war das anders: Neben zwei Ehen pflegte er Liebesbeziehungen – getreu seinem Motto – parallel.