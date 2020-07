Ein Verrückter mit Mission: Paavo Järvi, Chefdirigent in Zürich, betreibt in Estland dirigierend Politik

Wenn die Zürcher und Zürcherinnen ihren Chefdirigenten Paavo Järvi verstehen wollen, müssen sie zuerst akzeptieren, dass er verrückt ist. Grossartig verrückt! Zu welchen Hexereien er fähig ist, zeigt der 57-Jährige in seiner Heimat Estland. In Pärnu – einem Ort mit Bäderhotels, ewiglangem weissem Strand, farbigen Holzhäusern, Alleen, einem Grand Café und Einkaufszentren machte aus einem unbedeutenden sowjetischen Festival ein einzigartiges – und estnisches. Mit Haut und Haar.

Järvi verfolgt eine Mission. In und für Pärnu schlägt sein Herz – hier wallt sein blau-schwarz-weisses Blut. Naturgemäss würde Järvi nie so chauvinistisch sprechen, aber man fühlt es, man hört es.

Järvi steht innerhalb von acht Festivaltagen fünf Abende auf dem Podium. Daneben leitet er stundenlange Dirigenten-Workshops, ist bereit für einen Nacht-Talk auf dem Podium und zeigt sich an den Partys des Orchesters genauso stilsicher wie an den Empfängen von Ministern. Warum?

Im Unterschied zu Abbados Orchestergründung hat Järvi nicht einfach den Ort mit den besten Bedingungen (und hohen Gagen) dafür ausgewählt, sondern quasi das Gegenteil.

Egal: Florian Donderer war von Beginn weg der Konzertmeister – und Järvis rechte Hand. Beeindruckend, mit welcher Ruhe und Autorität der Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen bisweilen einer Phrase eine neue Richtung gibt. Nach einem langen Probentag setzt sich Donderer beim Konzert des Jugendorchesters und den Dirigenten-Schülern ans hinterste Pult und spielt Dvořáks 6. Sinfonie mit.

Nach Mitternacht im Meer schwimmen

Diese Gesten und Grossartigkeiten zeugen von Järvis Geist. Da hat der Dirigent am sechsten Festivaltag Mendelssohns 1. Sinfonie so stürmisch belebt, dass sie klang wie vier «Italienische» zusammen, schon steht er entspannt auf dem Balkon des Konzertsaales, um mit dem Kulturminister zu plaudern. Keine 15 Minuten später taucht er im T-Shirt beim Empfang an der Bar auf und schmunzelt mit halben Auge ob des Lobes, das von allen Seiten auf ihn niederprasselt: da ein Ellbogenschlag, dort eine Coronafaust.

Typisch Pärnu: Man ist nicht in einem kristallleuchterbehangenen Saal eines Fünfsternehotels, wo nur die Festival-Elite zugelassen ist, sondern im Restaurant eines Einkaufszentrums. Man nimmt, was die Sponsoren geben, der Stimmung tut das keinen Abbruch. Wer um 1.30 Uhr nach Hause geht, gehört zu den Ersten. Ob man getanzt habe, werden wir am Morgen gefragt. Und die Festivalagentin schreibt, dass letztes Jahr eine Gruppe nach Mitternacht im Meer schwimmen ging.

«Und um 10 Uhr zur Probe»?, möchten wir fragen, schweigen aber, denn wir haben schnell gelernt, dass in Pärnu eine Frage tabu ist: «Wann schläft ihr?» Allerdings gibt es Gerüchte aus dem Kulturministerium, dass es Paavo Järvi jeweils am Nachmittag tut. An welchem Nachmittag bloss?, fragen wir uns, denn Montag, Dienstag Mittwoch steht er pausenlos im Saal. War es am Sonntag, als Bruder Kristjan die Dirigierklasse allein betreute?

Anderswo arbeitet Järvi still, in Pärnu treibt er (Kultur-)Politik. Stolz sagt er, dass beim Festkonzert 17 von 18 Kulturministern, die seit der Revolution regierten, im Saal waren – der Einzige, der fehlte, war der verstorbene Komponist Lepo Sumera. «Damals vertraute das Volk keinem Politiker», lächelt Järvi.

«Es brodelt unter der Decke, klar»

Die Politik ist in Estland ein heikles Thema, vor allem für einen liberalen Menschen. Viele Esten verspüren nach wie vor Hass auf die Russen, die ehemaligen Besetzer. Das wissen Politiker auszunutzen.