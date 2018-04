2017 war ein schwarzes Jahr für den Schweizer Mundart-Rock. Am 22. Juli 2017 starb Pionier Polo Hofer und am 30. Dezember folgte ihm auch noch Hanery Amman, dessen musikalisches Gewissen aus Anfangszeiten. Die Berner Mundartszene war geschockt, ein wirkliches Abschiedskonzert für den «Prototyp», wie sich Polo selbst nannte, gab es bisher aber nicht.

Das wird in diesen Tagen nachgeholt. Am Mittwoch war in der Mühle Hunziken in Rubigen Premiere zu einer 5-tägigen Konzertreihe zu Ehren des grossen Mundart-Poeten. Die Anteilnahme ist riesig, die Konzerte sind alle restlos ausverkauft.

HP Brüggemann erlitt Hirnschlag

Der Start zum Tribute wurde aber von einer traurigen Nachricht überschattet: Polos langjähriger Keyboarder und Komponist HP Brüggemann hat einen Tag vor den Proben einen Hirnschlag erlitten. Das war umso bedauerlicher, als Brüggemann als musikalischer Leiter der Tribute-Konzerte vorgesehen war. Er sei «auf dem Weg der Besserung» teilte Polos langjähriger Weggefährte Daniel Stöckli mit. Trotzdem musste er durch den Span-Keyboarder Stefan W. Müller sowie teilweise durch Marianna Polistena ersetzt werden. Beide erfüllten die Aufgabe bravourös.

Das Beste von Polo Hofer: