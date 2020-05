Eine Ausstellung über Nonnen zeigt: Sie konnten beten und befehlen

Im Spielfilm «Zwingli», der uns letztes Jahr den Zürcher Reformator und die verworrene Religionsgeschichte näherbrachte, gab es eine Überraschung. Die Figur der Fraumünster-Äbtissin Katharina von Zimmern. Wir, die wir uns im 21. Jahrhundert so fortschrittlich dünken, weil heute in der Regierung oder in einem Verwaltungsrat wenigstens einzelne Frauen vertreten sind, sahen hier eine Frau um 1500 mit so viel politischem und wirtschaftlichem Einfluss, wie es nicht zu unserem Bild des Spätmittelalters passen wollte. Klug und besonnen half die mächtige Frau, die Eskalation des Konflikts in Zürich zu vermeiden – mit dem Preis, dass sie ihr Kloster auflösen musste.

Ob ihre Vorgängerin 250 Jahre zuvor ebenso kapituliert hätte? Unter Elisabeth von Wetzikon (1235–1298) war das Fraumünster-Kloster auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Äbtissin war die Stadtherrin, sie übte das Münz-, Markt- und Zollrecht aus. Bei seinem Besuch in Zürich empfing sie den Habsburgerkönig Rudolf I, und sie war als Reichsfürstin den wichtigen Adeligen im deutschen Reich gleichgestellt.

Nur im Kloster gab es Bildung für Frauen

Die überraschende Macht einer Frau liess der Spielfilm «Zwingli» nur anklingen, eine Ausstellung im Landesmuseum Zürich macht sie nun zum Thema: Schon der Titel «Nonnen. Starke Frauen im Mittelalter» zeigt an, welches Geschichtsbild uns vermittelt wird. Nonnen waren nicht einfach arme, rechtlose Frauen, die man hinter Mauern vom Leben abgeschnitten hat.

Vor allem in der Frühzeit waren die Klöster adeligen Töchtern vorbehalten, oft aus dem Umkreis der Stifterfamilien. Teilweise wurden die Mädchen sehr früh den Klöstern zur Erziehung übergeben. Denn diese Institutionen waren der einzige Ort, wo Frauen zu Bildung und Beruf kamen. Nicht nur Lesen und Schreiben wurden gelehrt, sondern auch Latein, Kirchengeschichte, Naturwissenschaften, Medizin und Kunsthandwerk. Die meisten blieben dann, legten das Gelübde ab.

Verwalterin und Gelehrte

Ob Gesangs-, Garten- oder Kellermeisterin: Die Frauen organisierten sich, sie übernahmen Verantwortung, verwalteten grosse Ländereien und Vermögen. Wertvolle Handschriften, mit Miniaturen illustrierte Gebets-, Lese und Gesangsbücher zeugen von ihren künstlerischen und wissenschaftlichen Leistungen.