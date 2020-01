Eine Frau mit grossem Rucksack: Wer ist die neue Direktorin des Aargauer Kunsthauses?

Die neue Kunsthausdirektorin ist 46, ist in Romanshorn aufgewachsen, hat in Kreuzlingen das Lehrerseminar besucht. Zur Kunst kam sie durch ihren Vater, der Künstler und Zeichnungslehrer war. Sie hat in Genf und Oxford studiert, in Bern und Karlsruhe doktoriert. In den Kunstmuseen Solothurn und Chur arbeitete sie praktisch, am SIK nun wissenschaftlich. Sie ist verheiratet und lebt in Zürich. (sa)