Die Filmhandlung spielt im Jahr 1962 in einem amerikanischen Geheimlabor. Dort forschen Wissenschaftler an einer mysteriösen Wasserkreatur und ihren sonderbaren Kräften – in der Hoffnung, sich im Kalten Krieg den entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Die stumme Putzfrau Elisa (genial: Sally Hawkins) freundet sich mit dem Wesen an, das in einem Wassertank gefangen gehalten wird und wie ein Mensch zwei Beine hat, allerdings nicht sprechen kann.

Als Elisa sieht, wie es von einem Armeeoffizier (Michael Shannon) brutal gefoltert wird, beschliesst sie eine waghalsige Rettungsaktion.

Parabel über Furcht vor Anderem

Guillermo del Toro war sechs Jahre alt, als er den Film «Creature from the Black Lagoon» («Der Schrecken vom Amazonas», 1953) zum ersten Mal sah. Er sei damals überzeugt gewesen, dass es zwischen dem grusligen Wasserwesen und der schönen Hauptdarstellerin Julie Adams zu einem Happy End kommen müsse, erinnerte sich del Toro in einem Interview.

Stattdessen wird die Kreatur von einem heldenhaft wirkenden Mann erschossen. Diese monströse Ungerechtigkeit habe del Toro nun, knapp fünfzig Jahre später, mit «The Shape of Water» wieder rückgängig machen wollen.

In seinem Film stellt er das Prinzip des heldenhaften Mannes auf den Kopf. Del Toro zeigt den Armeeoffizier nebenbei als typisches Familienoberhaupt mit Cadillac, Einfamilienhaus, zwei Kindern und einer Ehefrau, von der er keine Widersprache duldet.