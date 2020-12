Eine Terrorüberlebende versucht Tritt zu fassen: Tessiner Film thematisiert schwere Kost und eröffnet Solothurner Filmtage

Bald ist es zehn Jahre her, seit auf dem weltbekannten Marktplatz Djemaa el Fna in Marrakesch eine Bombe 16 Menschen in den Tod riss. Darunter viele Touristen. Zwei getötete Männer stammten aus dem Tessin. Sie hatten mit ihren Freundinnen in Marokko Ferien gemacht. Die Frauen überlebten schwer verletzt.

«Atlas», der neue Spielfilm des Tessiner Filmemachers Niccolò Castelli, erzählt nun die fiktive Geschichte einer dieser beiden Frauen. Er eröffnet die 56. Ausgabe der Solothurner Filmtage, die am 20. Januar 2021 beginnt.

Zum ersten Mal ein Eröffnungsfilm aus dem Tessin

«Atlas» handle von der schwierigen Aufgabe Allegras, der Hauptfigur, nach dem Erlebten wieder Tritt zu fassen, heisst es bei den Filmtagen. «Niccolò Castelli öffnet einen Raum für die kollektive Gefühlswelt unserer Gegenwart und fragt: Wie gehen wir mit einem plötzlichen Eingriff in die gewohnte Lebensrealität um?», sagt Filmtage-Direktorin Anita Hugi.

Es ist das erste Mal, dass ein Tessiner Beitrag die jährlich in Solothurn stattfindende Werkschau des Schweizer Films eröffnet. Castelli kannte die wahren Opfer des Anschlags von 2011. «Genau wie während der Pandemie heute beschlich mich damals das Gefühl, dass etwas in unseren Alltag einzieht, was uns nicht mehr loslassen wird: die Angst», so der Regisseur.