Verspätungen, Zugausfälle, Fahrwerkstörungen, Kommunikationspannen, Auslieferungsprobleme … Die Schlagzeilen zu den SBB könnten schlechter nicht sein. Nach dem tödlichen Unfall eines Kondukteurs haben sie sich gar zur Krise verdichtet. Wie präsentiert sich mit diesen Prägungen im Kopf die grosse Ausstellung im Museum für Gestaltung mit dem simplen Titel «SBB CFF FFS»?

Wie wenn man sagen möchte: Dichtestress und Verspätungen sind doch normal, empfängt uns als riesige Projektion eine übervolle Unterführung im Hauptbahnhof Zürich. Und daneben eine jener ratternden blauen Zeilenmaschinen, die – schon 2014 – reihenweise Verspätungen und Zugausfälle meldet.

Andere Bad News oder Tolggen im Reinheft der SBB sucht man in der restlichen Ausstellung allerdings vergebens. Der Fokus richtet sich, wie man es im Museum für Gestaltung erwartet, auf das Design. Und man vermittelt uns: Beim Bau von Zügen, Bahnhöfen und Brücken, bei Schildern, Schriftzügen und Plakaten sind die SBB weltmeisterlich gut.

SBB heisst solid und sympathisch

In dieser Schau stehen die SBB als Synonym für solid und stabil, für stolz und sympathisch. Die geschmiedeten Weichenlaternen und Stellwerksignale von 1890 (!) wirken robust, klar und wie für die Ewigkeit gefertigt. Wer seine Bahn damit ausrüstet, glaubt an die Zukunft. Doch halt, gegründet wurden die SBB erst 1902 als Zusammenschluss serbelnder Privatbahnen. So viel zu Krise, Sicherheit und Ewigkeit.

Man erzählt uns hier vor allem vom Service public. Die wichtigste Botschaft der Ausstellung: Erst durch das richtige Design macht man den Kunden das Reisen angenehm. Man schafft damit Ordnung, Identität und Sicherheit. Nach innen wie nach aussen. Zu einer guten Bahn gehören bequeme Wagen. Das Werbefilmchen für den Leichtbauwagen aus den 1930er-Jahren mit dem Hinweis, er fahre so ruhig und wackelfrei, dass man unterwegs bequem lesen und schreiben könne, wirkt für die Besucherin heute wie ein satirischer Seitenhieb auf den Pannenzug FV-Dosto, der uns aktuell durchschüttelt.