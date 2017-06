Und trotz der ernsten Geschichte lacht man oft herzhaft …

… man kann lachen, sieht eine Figur mit Zivilcourage, solidarische Frauen – also lauter positive Energie. Das gibt den Leuten Kraft und macht Mut, für die Demokratie zu kämpfen. Das brauchen wir heute.

Ein Leitthema in Ihrem Schaffen und Leben sind Heimat und Fremde. Ihr Vater und Ihre Grossmutter sind emigriert, nun auch Sie nach Berlin, New York. Warum?

Ich wollte schon immer weg und in der Welt zu Hause sein. Vielleicht ist das typisch für mich als Tochter eines Migranten. Man sagt ja, Migrantenkinder setzen die Reise ihrer Vorfahren oft weiter. New York ist mein neues Daheim, aber ich bleibe Schweizerin, und so führen mein amerikanischer Mann, Thierry Breyette, und ich manchmal kleinere Kulturkämpfe.

Zu Ihrem neuen Leben gehören auch die zwei Kinder Ihres Mannes. Wie war es, plötzlich eine Mutterrolle zu bekommen?

Überraschend. (lacht) Kinder zu haben, war für mich nie ein Thema. Thierry hat Zwillinge, elfjährige Mädchen. Wir wohnen alle in einem Haus, die Ex-Frau in den unteren beiden Stockwerken, wir in den oberen – und die beiden Mädchen im ganzen Haus. Ich war zuerst unsicher, ob ich meine Rolle in diesem schon bestehenden Gefüge finde. Ich hab den beiden Mädels den Raum gelassen, herauszufinden, ob sie mich mögen, und ich hab mir selber diesen Raum auch genommen – so ist jetzt eine ganz schöne Beziehung gewachsen. Trotzdem will ich mein Leben, meine alten Freundschaften in Berlin nicht aufgeben – nur weil ich jetzt verheiratet bin.

Eigentlich ist die Situation – alle in einem Haus – filmreif.

Irgendwann gibt’s eine Komödie darüber (lacht).

Können Sie in New York weiterhin Schweizer Themen bearbeiten?

Jaja. Ich finde, der Blick wird aus Distanz klarer und schärfer. Meine Stoffe sind zudem eher die «ewigen» Schweizer Themen.

Sie sind in den USA am Recherchieren, an welchem Thema?

Ich schreibe an einer sechsteiligen SRF-Serie mit dem Titel «Frieden». Darin geht’s um die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, eine sehr interessante Zeit, in der das Fundament für die goldenen Fünfzigerjahre gelegt wurde, in der aber auch deutsche Kriegsverbrecher in die Schweiz kamen. Wir haben beschlossen, eine Serie zu machen, damit man verschiedene Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen kann. Bis Ende Jahr wollen mein Ko-Autor Bernd Lange und ich die Drehbücher fertig haben, Dreh ist 2019.

Wann kommt Ihr erstes amerikanisches Thema auf die Leinwand?

Auch da bin ich dran. Zusammen mit einer deutschen Kollegin schreibe ich an einer Geschichte, die in einem amerikanischen Männergefängnis spielt. Es ist eine ganz feine, subtile Geschichte zwischen zwei Häftlingen, die wir mit amerikanischen Schauspielern drehen wollen.

Das heisst, Sie haben zumindest einen Fuss ins amerikanische Film-Business gesetzt! Helfen die Preise beim Tribeca-Festival?

Ja. Die neuen Kontakte, die Aufmerksamkeit hilft, damit wir an tolle Schauspieler herankommen.

Haben Sie am Anfang Ihrer Karriere von einem Filmpreis in New York geträumt?

Ich war am Anfang einfach froh, überhaupt einen Film machen zu können. Und ich finds unglaublich schön, dass ich dafür bezahlt werde, mir Geschichten auszudenken. Nur das Arbeiterkind in mir fragt sich manchmal bange: Hört das mal auf?

Eigentlich müssten die Anfragen jetzt nur so reinsprudeln.

Vielleicht. Aber ich will nicht irgendwelche Auftragsarbeiten, ich will meine Seele nicht verkaufen. In jedem Film steckt so viel Arbeit, Geld und Verantwortung, so viel von einem selber! Ich will bei jedem Werk sagen können: Wenn das mein letzter Film ist, war es gut.

Können Sie den Erfolg von «Die göttliche Ordnung» noch toppen?

Ich weiss es nicht.

Ich hätte eine Idee: Das Bundesamt für Kultur könnte Ihren Film für den Oscar, für den besten fremdsprachigen Film 2018 nominieren.

(lacht) Ja, das wär natürlich toll! Ist aber nicht in unserer Hand. Die Chancen, dass die Jury unsern Film auswählen wird, sind vielleicht nicht so schlecht, gerade auch, weil es in den USA einen Hype um «Göttliche Ordnung» gibt. Gestern habe ich eine Mail bekommen, dass Michael Moore sich den Film ansehen will … Ich weiss aber nicht, welche anderen Schweizer Filme noch infrage kämen.

Einen nur annähernd so erfolgreichen Film gibt es in der Schweiz im Moment nicht. Ihr Film hat an den Schweizer Kinokassen selbst die weltweite Nummer eins «Beauty and the Beast» geschlagen.

Wir sind die Blockbuster-Monster! (lacht) Aber mal die Festivals von Locarno und Venedig abwarten! Wenn da ein Schweizer Film Furore macht … Die Nomination wäre sowieso nur der erste Schritt. Bis zum Oscar ist es ein sehr, sehr langer Weg.