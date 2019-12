Exodus: Die Aargauer Kultur verliert gleich sieben Schlüsselpersonen an den Schalthebeln der Macht

Gabs je zuvor einen solchen Exodus in der Aargauer Kulturszene? Nein. So viele Leute in leitenden Kulturstellen mussten noch nie ersetzt werden. Stimmt im Kanton grundsätzlich etwas nicht mit der Kulturszene? Gibt es Zusammenhänge bei dieser Kündigungswelle? Solche Fragen tauchen zwangsläufig auf, nachdem letzte Woche auch noch der Kulturchef des Kantons, Thomas Pauli-Gabi, seine Kündigung eingereicht hat. Ein Paukenschlag.

Die eine Kündigung habe nichts mit den anderen zu tun, beteuern alle. Jede und jeder gibt tatsächlich eigene, gute Gründe an. Es ist nachvollziehbar, dass man heutzutage nach acht oder zehn oder gar dreizehn Jahren, dass man Mitte Fünfzig noch etwas Neues anpacken will. Denn danach – mit sechzig – ist es bekanntlich fast unmöglich.

Nur Verlust oder auch Chance?

Die vielen Abgänge stimmen nachdenklich. Und gleichzeitig fragt man sich: Sind Wechsel nicht auch Chance? Chance wofür aber?

Neue Leiterinnen bringen meist frischen Wind. Bei den Kulturhäusern wird man die Neuen in einem oder zwei Jahren aufgrund ihrer dannzumal eigenen Programme beurteilen können. Der Massstab wird sein, ob sie eine Erneuerung realisieren. Oder anders gesagt: ob sie ihr Stammpublikum halten und ein neues dazugewinnen können. Von den bereits neu Gewählten hat niemand fundamentale Änderungen angekündigt. Hoffentlich kommen sie noch! Und hoffentlich unterstützen die Trägerschaften und Aufsichtsgremien neu keimende Initiativen! Denn Offenheit, ein breiteres Verständnis für Kultur wollen mit den gewachsenen Ansprüchen des Publikums an Aufführungen und Ausstellungen, an Aktualität, Vermittlung und Teilhabe, globale Entwicklungen und regionale Eigenheiten ausbalanciert werden.

Das entscheidende Stellwerk

Entscheidend ist vor allem, wie die Leitung der Abteilung Kultur des Kantons und wie das Kuratorium als wichtigstes Gremium für die professionelle Kulturszene besetzt werden. Sie entscheiden nicht nur über die Rahmenbedingungen und Beiträge des Kantons an die einzelnen Kulturtäterinnen und -aktivisten, an die Häuser und Institutionen, sondern legen auch die emotionale Basis für die Kultur im Kanton. Bringen sie wieder Aufbruchstimmung oder heisst es weiter abwarten und durchhalten?

Die Abteilung Kultur wie das Aargauer Kuratorium mussten in den vergangenen Jahren – unter der rigorosen Sparfuchtel des Aargauer Parlaments und der taktierenden Haltung der Regierung – viel Energie für Besitzstandwahrung aufbringen. Mit der Revision des Kulturgesetzes sollte es ab 2012 einen tüchtigen Vorwärtsschub geben. Am sichtbarsten bei den kantonalen Leuchttürmen. Der Kanton wollte Hotspots im Aargau stärken. Bei der Umsetzung und durch Sparrunden dimmte man ihre Strahlkraft aber schnell wieder nach unten. Kulturchef Thomas Pauli-Gabi musste also primär konsolidieren und Schadenbegrenzung betreiben. Im Hintergrund leisteten er und Kuratoriumspräsident Rolf Keller gemeinsam stille Grundlagenarbeit. Das Kulturleitbild des Kantons ist eine aufwendige Bestandesaufnahme und eine sehr vorsichtige Planung der Zukunft.

Das Aargauer Kuratorium hat seine Kernaufgabe – Verteilung der Gelder an das professionelle Kulturschaffen im Kanton – abgesehen von einem unschönen Gegenbeispiel seriös und mit Engagement betrieben. Politisch stand es im Gegenwind: Es gab Kürzungen und umstrittene Verlagerungen seiner Mittel aus dem ordentlichen Budget in den Swisslos-Fonds. Umstritten ist auch, wie es die Ausstandspflicht seiner Mitglieder löst. Inhaltlich hat das Gremium in kleinsten Schrittchen Neuerungen eingeführt. Erstpublikationen für bildende Künstlerinnen oder Reisestipendien, Anerkennung für altgediente Kulturvermittler oder neuerdings kleine Beiträge an Kinos im Kanton, die Aargauer Filme zeigen, sind zwar schön, aber kulturpolitische Statements sind sie nicht und ihre Breitenwirkung ist überschaubar.

Wollen die Regierungsräte Gestaltung oder Verwaltung?

Mutige Blicke oder gar Taten für die Zukunft sind nicht ersichtlich. Zwar hat das Gremium vor Jahren seinen umständlichen Namen «Kuratorium zur Förderung des kulturellen Lebens im Aargau» angenehm zu «Aargauer Kuratorium» vereinfacht. Das einst formulierte Ziel ging damit leider aber auch verloren. Man konzentrierte sich auf Einzelfall-Förderung, auf Unterstützung von Institutionen und Kulturvereinen, aber man sieht sich offensichtlich und leider nicht mehr als Lobby für die Kultur im Kanton. Nicht mehr als Gremium, das in der Öffentlichkeit für neue Ideen, für Experimente kämpft. Zum Jubiläum «50 Jahre Kulturgesetz, 50 Jahre Kuratorium» schaute man im Frühjahr in die Vergangenheit, lobte den Mut und die Weitsicht der damaligen Initianten, aber man wagte selber nicht in die Zukunft zu blicken.

Will das Kuratorium in Zukunft kulturpolitisch wieder Einfluss gewinnen, muss man diskutieren, wie es idealerweise zusammengesetzt ist. Sollen alle Kuratoren primär ausgewiesene Fachspezialistinnen sein oder braucht es auch Leute, die Kulturwissen besitzen, aber zudem auch politische und gesellschaftliche Vermittlung und Vernetzung leisten können?

Gespannt sein muss man aber vor allem, wen Kulturminister Alex Hürzeler als kantonale Kulturchefin kürt und wen die Regierung als Kuratoriumspräsidenten wählt. Zeigen die Regierungsräte Mut? Wollen sie Gestaltung oder Verwaltung?

Die wichtigsten Abgänge in der Aargauer Kulturszene

Die acht Häuser oder Gremien, die eine neue Leitung brauchen oder sie bereits gewählt haben: