Festival «One Of A Million» trotzt Corona und wird zum Radio-Erlebnis

Lang ist’s her: Vor einem Jahr war «One Of A Million» (OOAM) das letzte Festival vor dem Lockdown. Das letzte Festival, das noch unter normalen Bedingungen stattfinden konnte. Die bundesrätliche Ankündigung in dieser Woche hat bei den Veranstaltern in Baden nun die letzte Hoffnung auf eine Rückkehr zur kulturellen Normalität geknickt. Trotzdem wird es vom 29. Januar bis 6. Februar ein «One Of A Million»-Festival geben. Einfach ganz anders.