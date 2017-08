Der Film unter der Regie von Patrick Hughes ("The Expendables 3") spielte Schätzungen zufolge 21,6 Millionen Dollar ein. Ende August läuft der Streifen auch in den Deutschschweizer Kinos an.

Der Gruselschocker "Annabelle: Creation" um eine Horror-Puppe rutschte auf den zweiten Platz ab. Nach seinem Debüt mit rund 35 Millionen Dollar verdiente der preiswert produzierte Film an seinem zweiten Wochenende noch gut 15 Millionen Dollar dazu. In den Deutschschweizer Kinos läuft "Annabelle: Creation" am Donnerstag an.

Pech hatte Oscar-Preisträger Steven Soderbergh mit seinem neuen Gauner-Streifen "Logan Lucky". Trotz Kritikerlob reichte es beim Kinostart am Wochenende mit rund 8 Millionen Dollar nur für den dritten Rang. Channing Tatum, Adam Driver und Riley Keough spielen ein Geschwistertrio, das einen Raubüberfall plant. "Bond"-Darsteller Daniel Craig hilft als Tresorknacker mit. Kinogänger in der Deutschschweiz müssen sich bis Mitte September gedulden.