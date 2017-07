Dies erklärte Festivaldirektor Alberto Barbera am Mittwoch laut Mitteilung in Venedig. Die 59-Jährige ist unter anderem für ihre Rollen in "American Beauty" oder "Being Julia" bekannt und hat dafür auch Oscar-Nominierungen bekommen.

Das Filmfestival in Venedig gehört zu den wichtigsten der Welt. Die 74. Ausgabe läuft vom 30. August bis 9. September und endet mit der Verleihung der Hauptpreise, darunter der Goldene Löwe.