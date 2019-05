Seit 26 Jahren ist sie bereits tot. Damals schloss Audrey Hepburn in Tolochenaz am Genfersee für immer ihre Augen. Diese wunderbar grossen Rehaugen, die in ihrer Karriere als Schauspielerin in den 1950er- und 1960er-Jahren ihr Markenzeichen waren und dafür sorgten, dass ihr Millionen von Herzen nur so zuflogen – spätestens nach ihrem Auftritt als Holly Golightly in «Breakfast at Tiffany’s». Dazu die elfenhafte, grazile Figur, die einen willkommenen Kontrapunkt zu dem damaligen üppigen Schönheitsideal von Marilyn Monroe und Co. in Hollywood darstellte. Und natürlich: das Kleine Schwarze, die weitschwingenden Röcke, das Nicki-Tuch und die flachen Ballerinas.

Das alles assoziieren wir mit dem Filmstar, heute noch, so lange nach dessen Tod. Als Stilikone hat sich Hepburn unsterblich gemacht. Sie wäre heute 90 Jahre alt geworden; Zeit also, die Britin mit belgischen Wurzlen wieder mal zu würdigen. Oder vielmehr ihren Stil, den modischen Einfluss, der bis heute nachhallt.