"Sie hat eine atemberaubende, intensive Leinwandpräsenz, mit der sie uns von ihrer natürlichen Begabung für starke Emotionen überzeugt", zitierte die Promotionsagentur Swiss Films die Experten in einer Medienmitteilung vom Dienstag weiter.

Die 1999 in Zürich geborene Luna Wedler spielte in "Blue My Mind" ihre erste Hauptrolle. Das Drama dreht sich um die 15-jährige Mia, die sich allmählich in eine Meerjungfrau verwandelt und dadurch ihre ganze Existenz in Frage stellt.

Davor war sie im Coming-of-Age-Drama "Amateur Teens" von Niklaus Hilber zu sehen, das für den Schweizer Filmpreis 2016 nominiert war. 2018 wird Wedler im deutschen Spielfilm "Das schönste Mädchen der Welt" die Hauptrolle spielen.

Mit den European Shooting Stars präsentiert die European Film Promotion EFP jährlich die zehn talentiertesten Schauspielerinnen und Schauspieler Europas. Aus der Schweiz wurden in der Vergangenheit bereits Max Hubacher, Joel Basman, Carla Juri oder Sven Schelker mit diesem Titel ausgezeichnet.