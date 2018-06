Der Tod gehört zum menschlichen Dasein. Trotzdem fällt es uns nicht leicht, mit ihm umzugehen, vor allem, wenn er von uns geliebte Menschen trifft oder uns selber bevorsteht. Dann müssen wir uns Fragen stellen, mit denen wir uns am liebsten nicht beschäftigen würden. Fragen wie: Was bleibt von einem Menschen nach seinem Tod? Was bedeutet dessen Verschwinden für die Hinterbliebenen? An was erinnern wir uns und was vergessen wir?

Die Aargauer Regisseurin Nathalie Oestreicher scheute sich nicht vor diesen Fragen, sondern stellte sich ihnen in ihrem Dokumentarfilm «Apfel und Vulkan», der 2017 den Basler Filmpreis gewonnen hat und kommenden Donnerstag in den Kinos anläuft.

Den Anstoss zum Dokumentarfilm gab Oestreichers Freundin Fabienne. Sie ist an Krebs erkrankt und ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Ihre grösste Sorge gilt nun ihren zwei kleinen Töchtern. Da die Regisseurin als Kind ihren Vater und später ihren grossen Bruder verloren hatte, will Fabienne von ihr wissen, was auf ihre eigenen Töchter bald zukommen wird.

Doch Oestreicher muss feststellen, dass sie keine Antworten hat und ihre eigenen Erinnerungen alles andere als verlässlich sind. Die Gespräche mit Fabienne führen die Regisseurin so auf eine filmische Suche nach Antworten, die auch ihre eigene Familiengeschichte umfasst.

Gratwanderung

«Apfel und Vulkan» zeigt uns von der ersten Sekunde an die subjektive Sicht der Regisseurin, eingefangen mit unscharfen Bildern, welche die Kurzsichtigkeit von Oestreicher suggerieren. Mit der Erzählstimme aus dem Off (Susanne-Marie Wrage) und ihrer Präsenz vor der Kamera ist Oestreicher zugleich Protagonistin und Bezugsperson für den Zuschauer. Sie führt uns durch die Gespräche mit Fabienne sowie ihrer eigenen Mutter und jüngeren Schwester.

Der Trailer zum Film: