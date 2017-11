"Call Me by Your Name" erzählt die Geschichte einer Affäre zwischen zwei jungen Männern in Italien. Der Mystery-Thriller "Get Out" und der Kriminalfilm "Good Time" räumten je fünf Nominierungen für Hollywoods Alternativauszeichnungen ab, Greta Gerwigs "Lady Bird" vier.

Im vergangenen Jahr hatte der deutsche Film "Toni Erdmann" den Independent Spirit Award als bester Auslandsfilm gewonnen. In diesem Jahr sind keine deutschsprachigen Filme unter den Anwärtern. Die Spirit Awards zeichnen Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 20 Millionen Dollar gekostet haben. In den vergangenen vier Jahr holten die Siegerfilme "Spotlight", "Birdman", "12 Years a Slave" und "Moonlight" jeweils auch den Oscar als bester Film.