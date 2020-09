Chef der Kitag zur Kinokrise: «Wir waren überrascht, dass überhaupt jemand kam»

Hand aufs Herz: Wie wohl ist Ihnen in Coronazeiten in einem gut besetzten Kino?

Warum?

Im Kino hat es viel Platz, in den Reihen kommt man sich nicht zu nah. Zwischen den Besuchergruppen bleibt immer ein Platz frei, so will es das Schutzkonzept. Und im Foyer, wo es eng werden kann, herrscht ohnehin in allen Kinos Maskenpflicht.

«Tenet» von Christopher Nolan sollte endlich die Zuschauer ins Kino zurückbringen. Hat er?

Zuerst einmal: Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder einen Topfilm in unseren Kinos zeigen können. Die letzten Monate waren äusserst schwierig. Mit dem Start von «Tenet» sind wir sehr zufrieden, das Zuschauerecho ist grossartig.

Stiessen Ihre Kinos unter Coronaumständen bei ­«Tenet» an ihre Grenzen oder hätten mehr Besucher hineingepasst?

Wir haben ein strenges Schutzkonzept, welches gemeinsam mit allen Hygienemassnahmen einwandfrei umgesetzt wird. Unter anderem zeigen wir den Film in mehr Sälen als normal, um nicht an die Grenzen zu stossen. Rückmeldungen zeigen, dass sich sowohl unsere Mitarbeitenden wie auch die Gäste wohlgefühlt haben.

Wie viele Menschen sahen sich denn bisher «Tenet» in einem Kitag-Kino an?