Wie der "Hollywood Reporter" und "Variety" am Mittwoch berichteten, soll demnach Autor Michael Wolff als ausführender Produzent der Serie fungieren.

Das Buch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Wut: In Trumps Weissem Haus) hatte in den USA für erheblichen Wirbel gesorgt. Trumps Anwälte hatten vergeblich versucht, das Erscheinen des Buches zu verhindern, das sich sofort zu einem Bestseller entwickelte.

"Fire and Fury" enthält zahlreiche Aussagen von wichtigen Mitarbeitern im Weissen Haus, die Zweifel an Trumps Eignung für das Präsidentenamt äussern. Eine der wichtigsten Quellen in dem Buch ist Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon.