Die Minions von "Despicable Me 3" hielten in der Deutschschweiz schon das dritte Wochenende die Spitze, verloren aber nach dem fulminanten Start mit 53'900 Eintritten weiter an Anziehungskraft. Nun konnten für den 3D-Film des Regietrios Balda/Coffin/Guillon noch 28'830 Karten verkauft werden.

Der Kriegsthriller "Dunkirk" des britischen Regisseurs Christopher Nolan, der in der Deutschschweiz am 27. Juli startet, holte sich in der Westschweiz mit 12'113 Eintritten auf Anhieb den Spitzenplatz, überholte "Despicable Me 3" (11'772) allerdings nur knapp.

In der Deutschschweiz belegte Luc Bessons am Donnerstag gestarteter Actionfilm "Valerian And The City Of A Thousand Planets" mit 12'244 Eintritten und somit grossem Abstand auf die Spitze den zweiten Platz. "Spider-Man" kletterte im Tessin am höchsten, in der Deutsch- und Westschweiz erreichte er jeweils den dritten Platz.