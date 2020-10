DiCaprio und Streep bei Komödie «Don't Look Up» an Bord

Nach Jennifer Lawrence und Cate Blanchett stossen nun auch Leonardo DiCaprio, Meryl Streep und Timothee Chalamet zu dem Projekt. Jonah Hill, Himesh Patel und Rob Morgan sind ebenfalls an Bord, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten.

Der Film dreht sich um zwei Astronomen, die auf eine grosse Pressetour geschickt werden, um die Menschen vor einem gefährlichen Asteroiden zu warnen, der die Erde zerstören könnte.

McKay, der auch das Skript schrieb, will noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen. Wie schon in früheren Filmen werde der Regisseur auch einige Promis für Cameo-Auftritte vor die Kamera holen, darunter Sängerin Ariana Grande, Rapper Kid Cudi und den französischen Komiker Tomer Sisley.