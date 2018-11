Möglichst stark, möglichst schnell, möglichst ausdauernd muss sein, wer den Hindernisparcours der TV-Show «Ninja Warrior Switzerland» bezwingen und eine hübsche Geldsumme gewinnen will. Das hat vor allem Männer auf den Plan gerufen. Astrid Sibon ist eine der wenigen weiblichen Kandidatinnen. Am Dienstagabend tritt sie an.