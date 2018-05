Adela Smajic, 26, und Safak, 33, haben sich am 28. Mai auf der Reeperbahn das Ja-Wort gegeben. Genau ein Jahr, nachdem der Bräutigam vor laufender Kamera um Smajics Hand angehalten hat.

Smajic und Safak haben sich am Set der Dreharbeiten zur «Bachelorette» kennen gelernt, eine Fernsehsendung, in der eine Frau in einem Rudel muskulöser Männer die wahre Liebe finden darf.

Das erste Mal sieht der Inhaber eines Kosmetiksalons die Basler Wetterfee an der Häppchenbar vor dem Catering-Bus: «Sie war schärfer als die Avocado-Chili-Wraps», erinnert er sich später. Adela holt sich nur einen Mini-Hamburger und geht gleich wieder in ihren Trailer – nicht ohne Safak dabei einen süssen Blick zuzuwerfen. «Da wars um mich geschehen», sagt der Bräutigam, «das war definitiv ein Zeichen.» Auch er ist Hamburger.

Bis Adela sich ihn holt, sollten aber noch ein paar Wochen vergehen. Richtig funken tut es erst am zweiten Einzeldate, als Safak ihr einen Heiratsantrag machen muss. Der Antrag ist nur gespielt, Gefühle kommen trotzdem hoch. Adelas Augen glitzern wie die Feenlichter am weissen Polyestervorhang über ihr. «Ring passt, Mann passt», sagt sie. Ab dem Moment weiss Safak: Die anderen Buletten können einpacken.