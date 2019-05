Sie ist allgegenwärtig. An Hochzeiten, in Fussballstadien, in Kinderzimmern. «Que sera, sera, whatever will be, will be»: Als Doris Day diese unsterblichen Zeilen sang, war sie 32 Jahre alt. Dachte sie zumindest. In Wirklichkeit war sie bereits 34. Doch das sollte die Schauspielerin und Sängerin erst viele, viele Jahre später in Erfahrung bringen.

Als Day mit dem Song 1956 im Hitchcock-Film «Der Mann, der zu viel wusste» ihrem Leinwand-Partner James Stewart den Kopf verdrehte, war sie bereits eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Die in Connecticut im US-Bundesstaat Ohio geborene Enkelin deutscher Immigranten hatte ihre Karriere im Jahr 1939 als Big-Band-Sängerin lanciert.

Ihren Traum von einer Karriere als Tänzerin hatte sie nach einem Autounfall begraben müssen. Als Solo-Sängerin veröffentlichte Day von 1951 bis 1966 praktisch jedes Jahr mindestens einen Top-Ten-Hit.

Strahlefrau mit Ablaufdatum

Ihre klare und geschmeidige Stimme öffnete Day die Türe zu Hollywood. Der Durchbruch als Schauspielerin gelang ihr bereits 1948 mit ihrer allerersten Rolle, im Filmmusical «Zaubernächte in Rio» (1948) von Tony Curtis.

Dank kommerziell erfolgreichen Liebeskomödien wie «Bettgeflüster» (1959), «Meisterschaft im Seitensprung» (1960) und «Ein Hauch von Nerz» (1962) avancierte Day in den 60er-Jahren zu einem der grössten Filmstars der Welt.

Auf Filmsets galt sie als Strahlefrau. «Ich möchte auf der Leinwand Spass haben, prächtige Kostüme tragen und schön aussehen», hielt sie in einem Interview fest. «Ich möchte lächeln und andere Menschen zum Lächeln bringen.»