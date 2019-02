Denn Fans wissen heute eines: Das Ende einer Serie muss kein Ende auf ewig sein. Zu oft haben wir es erlebt, dass eine einst erfolgreiche TV-Serie ein Comeback feiert, oder dass Rockstars auch nach einer vermeintlichen Abschiedstour auf die Bühne zurückkehren. Wieso soll also auch nicht "Der Bestatter" alias Luc Conrad in einigen Jahren wiederauferstehen, wenn die Nostalgie dereinst einer achten Staffel Flügel verleihen könnte?

Luc sinkt zu Boden

Dass Luc Conrad sterben könnte, scheint in der letzten Folge lange ausgeschlossen. Schliesslich sind es andere Figuren, die in Gefahr sind. Doch beim dramatischen Finale in den Sandsteinhöhlen von Gränichen stellt er sich schützend vor die tot geglaubte Mutter von Max und Lara, als diese voller Wut und Verzweiflung auf ihre Mutter feuert, ehe Anna-Maria sie niederschiesst. Luc Conrad sinkt zu Boden. Die schlimmsten Befürchtungen seiner Fans scheinen wahr zu werden.