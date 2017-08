So sonnig war die Verleihung des Kulturpreises der AZ Medien selten. Das lag am spätsommerlich warmen Licht, welches durch die hohen Fenster ins Badener Trafo fiel, an den soeben aus den Ferien zurückgekehrten Gästen, darunter Persönlichkeiten aus Kultur und Politik, aber am allermeisten an der sichtlich gerührten Preisträgerin Petra Volpe. «Ich freue mich so aufs Dankesagen», begann sie ihre Rede. «Ich bin es gewohnt zu reden, aber nicht, dass es um mich als Person geht.» Der Preis sei eine totale Überraschung gewesen, erzählte sie, als sie im Kino Trafo in Baden den mit 25 000 Franken dotierten Kulturpreis der AZ-Medien entgegennahm.

Es war eine Überraschung mit Ansage. Denn an der 47-jährigen Filmemacherin aus Suhr AG führt momentan kein Weg vorbei. 2017 ist Volpe-Jahr. Ihr Film «Die göttliche Ordnung» hat seit seiner Premiere bereits über 300 000 Zuschauer in die Schweizer Kinos gelockt und sich damit unter die zehn erfolgreichsten Schweizer Filme aller Zeiten platziert. Die bissige Komödie über die Einführung des Schweizer Frauenstimmrechts reüssierte beim Schweizer Filmpreis und gewann wichtige Preise bei Festivals in den USA. Anfang August wurde «Die göttliche Ordnung» dann vom Bundesamt für Kultur dazu auserkoren, die Schweiz im Rennen um den Oscar zu vertreten.

Kraft, Energie und Weitsicht

«Ich habe noch nie einen Film erlebt, nach dem alle derart begeistert und bewegt miteinander darüber reden wollten, Frauen und Männer, Junge und Alte», lobte Laudatorin Simone Meier. Die Journalistin und Autorin pries Petra Volpe als eine Geschichtenerzählerin vom Kaliber Trudi Gersters und sagte: «Mit der ‹Göttlichen Ordnung› bist du zur wichtigsten Schwester von uns allen geworden. Zu jener ‹Sister›, die in amerikanischen Filmen, Songs oder Protestbewegungen immer so wichtig ist. Zur Mitkämpferin, deren schiere Kraft und Energie, aber auch deren Klugheit, deren historische und politische Weitsicht, uns mitreisst.»

Meier, die wie Petra Volpe im Kanton Aargau aufgewachsen ist, wies darauf hin, dass während ihrer Schulzeit nie über das Thema Frauenstimmrecht gesprochen wurde. «Dazu brauchte es dich, Petra, und dein Team.»