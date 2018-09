Mit Eröffnungsfilmen ist es so eine Sache. Sie sind nicht bloss der Startpunkt eines Festivals, sondern sollen auch bereits eine Stossrichtung vorgeben, eine Stimmung, die das Publikum durch die restlichen Festivaltage begleitet. Am besten geht das mit einem Star, der die Premierengäste verzückt, oder mit einem aufbauenden Film, der alle happy nach Hause schickt, oder mit einer filmischen Botschaft, auf deren Wichtigkeit sich alle einigen können. «Green Book», dem Film, der gestern Abend das 14. Zurich Film Festival eröffnet hat, gelang das Kunststück, gleich alle drei Kriterien zu erfüllen.

Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und handelt von einem schwarzen Weltklasse-Pianisten namens Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), der im Jahr 1962 eine Konzerttournee durch die amerikanischen Südstaaten unternimmt. Weil vielerorts der Rassismus noch immer in den Köpfen und Gesetzen fest verankert ist, engagiert er zu seinem Schutz Tony Lip (Viggo Mortensen), einen grobkantigen Türsteher aus der Bronx, als Fahrer und Bodyguard. Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten – eine Konstellation, die im Filmverlauf immer wieder für Lacher sorgt und an den Kinohit «Les Intouchables» erinnert.

Ständig am Essen

Tony-Darsteller Viggo Mortensen, bekannt als Aragorn aus den «Lord of the Rings»-Filmen, war bei der Festivaleröffnung gestern Abend anwesend. Der 59-jährige Schauspieler hat den Ruf, sich auf jede Filmrolle extensiv vorzubereiten. Bei «Green Book» sei das nicht anders gewesen, erzählte er in Zürich: «Der echte Tony Lip war übergewichtig und ständig am Essen. Ich habe für den Dreh so viel Gewicht zugelegt, dass sogar mein Arzt sich Sorgen machte.»

Ein paar dieser Extra-Kilos waren Mortensen auch gestern noch anzusehen. «Ich bin erst die Hälfte davon wieder losgeworden», sagte er mit einem Lachen. Mit Mortensen angereist war auch sein Regisseur Peter Farrelly, der sich in den 90er-Jahren mit erfolgreichen Schenkelklopfer-Komödien wie «Dumb and Dumber» und «There’s Something About Mary» einen Namen gemacht hat. Er habe schon immer einen ernsteren Filmstoff angehen wollen, sagte Farrelly im Hinblick auf «Green Book».

Reiseführer für Schwarze

Das grüne Buch, das dem Film seinen Titel spendet, war in den 60er-Jahren eine Art Reiseführer, der auflistete, zu welchen Hotels, Restaurants und Musikclubs Afroamerikaner Zutritt hatten. Farrellys Film zeigt, wie Tony und Dr. Shirley während ihrer monatelangen Tour durch die Südstaaten langsam ihre Vorurteile einander gegenüber abbauen und schliesslich zu lebenslangen Freunden werden. «Green Book» sei ein hoffnungsvoller Film, sagte Farrelly.

Die Filmcrew konnte während der Produktion von einzigartigen Einblicken in Tonys Geschichte profitieren. Das Drehbuch, das Farrelly mit seinem Witz anreicherte, stammt aus der Feder von Tonys Sohn Nick Vallelonga. Nick sei auch während des Drehs immer beratend zur Seite gestanden, verriet Mortensen, und er habe den Darsteller vor allem im amerikanisch-italienischen Slang seines Vaters gecoacht. Tony Lip, für sein loses Mundwerk bekannt, hatte den Ruf, jeden zu allem überreden zu können. Eine Rolle, die Mortensen laut eigenen Angaben unheimlich viel Spass bereitet hat.

Mit einer Laufzeit von über zwei Stunden legt «Green Book» zwar wie Tony ein paar Kilos zu viel auf die Waage, doch weil Farrelly den Spagat zwischen Ernst und Humor so prächtig hinkriegt und weil Mortensen und die weiteren Darsteller mit spürbar viel Herzblut ans Werk gehen, wirkt der Film nie langweilig. Belohnt wurde das vor ein paar Wochen bereits am internationalen Filmfestival in Toronto, wo «Green Book» mit dem renommierten Publikumspreis ausgezeichnet wurde – traditionellerweise ein Anzeichen, dass der Film bei der nächsten Oscar-Verleihung ganz vorne mitmischen wird.

Ein Start nach Mass also für das Zurich Film Festival – wo während der nächsten zehn Festivaltage noch viele weitere Oscar-Kandiaten zu sehen sein werden.