Die Steinenvorstadt um 1910 ist beim besten Willen keine besonders mondäne Gegend. Zwar steht nur ein paar Meter weiter das Theater Basel mit seiner eleganten, neobarocken Fassade. Aber hier in der Steinen ist das Handwerk zuhause: Niedere Wohnhäuser säumen die ungeteerte Strasse, bescheidene Menschen gehen ihrer Arbeit nach. Durch das Quartier fliesst der Birsig, eine unschön stinkende Brühe, in der die Anwohner sorglos Unrat, Tierkadaver und Fäkalien entsorgen. Kein Ding der Schönheit, würde man meinen.

Das klingt nach Grössenwahnsinn, aber Küchlin weiss, was er tut: 1900 hat er in der Freien Strasse das «Cardinal» eröffnet, Basels erstes «Grossvarietétheater» mit Restaurationsbetrieb. Dort hat er Artisten aus aller Welt gezeigt, hat Opern und Operetten veranstaltet und liess erste Kurzfilme über die Leinwand flimmern. Dem Publikum gefiels, Küchlin muss jetzt also ausbauen. Ausserdem findet er die Mieten an der Freien Strasse exorbitant.

Er schaut sich also nach einem neuen Standort um und – wie es die Zauberer in seinen Shows so gerne sagen – «voilà!»: Ein Grundstück in der Steinenvorstadt ist verfügbar. Küchlin stellt erst seinen Berliner Schwager für den Bau an, kurze Zeit später das Basler Büro Widmer, Erlacher und Calini. Die Fassade und Innenausstattung überlässt er einem alten Bekannten, dem deutschen Architekten und Keramiker Max Laeuger.

Es entsteht ein prunkvolles Theater, hufeisenförmig, mit kleinen, weiss betuchten Tischen im Parterre, von denen die Besucher auf die Bühne schauen können. Das Licht kommt von offenen Glühbirnen in den sorgfältig gearbeiteten Akanthusblättern, die die oberen Ränge säumen. «Ein Meer von Licht!», schreibt 1912 die National-Zeitung, und die mittelständigen Basler, die selbst höchstens zwei bis drei Glühbirnen in ihren niedrigen Wohnungen haben, schwärmen ins «Kiechli», um sich dieses Spektakel anzuschauen.

Zauberklappe und Futterkrippen

Über 70 Jahre später steigt die Kunsthistorikerin Uta Feldges mit ihren Kollegen von der Basler Denkmalpflege in den Keller eines alten Kinos in der Steinenvorstadt. Sie müssen beurteilen, ob das Gebäude als Baudenkmal gelten soll, die Erben eines gewissen Ernst Küchlin sind scharf darauf, das Kino abzureissen und durch einen Bürokomplex zu ersetzen.

Von aussen betrachtet ist das «Küchlin-Theater» ein schönes Kinogebäude, die Fassade ist immer noch im Originalzustand. Seine volle Pracht entfaltet sich jedoch erst beim Betreten: Die gesamte Bühnentechnik des ehemaligen Varietétheaters ist noch vorhanden. Es gibt Schnürböden, mit denen Kulissen auf die Bühne hinabgelassen wurden und eine grosse Klappe im Boden für die Tricks der Zauberer. Im Keller findet Feldges eine Tür mit der Aufschrift «Raum für Affen» und Futterkrippen, in denen noch loses Stroh liegt.

Schliesst die Kinos!

Ernst Küchlin weiss genau, wie er die Massen begeistert: Ab 1912 organisiert er das ganze Jahr hindurch glanzvolle Revuen mit internationalen Artisten. Es finden Maskenbälle, Ballettaufführungen, Komödien und Operetten statt. Und am Ende der Vorstellungen verwandelt er das Theater in einen Kinosaal: Küchlin zeigt Filme mit Buster Keaton und Charlie Chaplin, spätnachts, wenn nur noch das Fussvolk zu Gast ist.

Die Mehrbesseren gehen ohnehin lieber ins Theater oder Konzert, aber Kino ist selbst bei der Mittelschicht als niedere Unterhaltung verpönt. In den Augen des frommen Basel ist das Kino etwas verruchtes – der stadtbekannte reformierte Pfarrer Gustav Benz fordert bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs sogar die Basler Regierung auf, kurzerhand alle Kinos aus «sittlichen Gründen» zu schliessen. Die finden das eine gute Idee, können sie allerdings nach Rückfrage beim Bundesrat aus Gründen der Gewerbefreiheit nicht in die Tat umsetzen.

Küchlin müssen diese Scherereien nicht kümmern – ab 1914 findet er ohnehin einen Weg, auch die skeptischsten Basler in sein Theater zu locken: Das Drummeli – die Vorveranstaltung zur Basler Fasnacht – wird ab sofort jedes Jahr in seinem Theater abgehalten. Und letzten Endes lockt auch die Magie immer mehr Publikum in die Steinenvorstadt: In aufwendigen Shows lassen Zauberer Tiere verschwinden – ein paar Male entschwindet sogar ein Elefant durch die Klappe am Boden.

Der Kampf um historische Substanz

«Sowas muss man unbedingt schützen», sagt 1988 der Chef von Uta Feldges, als er die noch weitgehend intakte Infrastruktur des alten Küchlin-Theaters sieht. Die Denkmalpflege, bei dem Feldges angestellt ist, macht also einen Schutzantrag für das Gebäude. Und die Regierung – zum Erstaunen vieler – lehnt ab.

Es ist der Anfang des grössten Rechtsstreit in der Geschichte der Basler Denkmalpflege. Auf den Beschluss der Basler Regierung hin ziehen die privaten Organisationen vor Gericht: Der Basler Heimatschutz und die freiwillige Denkmalpflege legen Rekurs ein und bestehen darauf, dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird.

Auch junge Basler mischen mit: Innert wenigen Wochen sammelt eine Gruppe junger Aktivisten über 15 000 Unterschriften für die Erhaltung des Küchlin. Das Engagement der Bevölkerung zahlt sich aus, die Richter willigen ein. Was die Eigentümer nicht davon abhält, weiter auf ihrem Recht zu beharren: Sie gehen ans Bundesgericht und fordern fast 90 Millionen Franken Entschädigung für die entgangene Mehrnutzung.

Ein Varieté mit Weltruf

In den Dreissigerjahren schickt die Entertainerin Josephine Baker dem Küchlin-Theater zum 20-Jahr-Jubiläum eine Grusskarte, in der sie in Anlehnung an eines ihrer erfolgreichsten Chansons schreibt: «J’ai deux amours en Suisse – c’est Bâle et son Küchlin-Theater». Der Namensgeber ist zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr am Werk: Küchlin hat trotz wachsenden Erfolgs finanzielle Schwierigkeiten, die ihn zwingen, sein «Lebenswerk» zu verpachten. Dem exzellenten Ruf tut das keinen Abbruch: 1933 schreibt das Organ der Varieté-Welt: «Es gibt nur wenige Artisten von Weltruf, die nicht mit Stolz noch heute erzählen von der schönen Zeit bei ‹Papa Küchlin›».

Das Küchlin-Theater floriert auch ohne die Leitung seines Patrons. In den Fünfzigerjahren wird es zum Kino umgebaut, ein strategischer Entscheid, der bestens in die Zeit passt: Grossproduktionen wie «Spartakus» und «Ben Hur» sind in Mode und mit ihnen die grossen Kinosäle mit Leinwänden, vor denen sich Hunderte Besucher gemeinsam die Filme anschauen können.

Das geht bis in die Siebzigerjahre gut, bis die Erben von Küchlin beschliessen, ebenjenen Bürokomplex zu bauen. Der Rechtsstreit dauert ganze zehn Jahre, am Ende muss die Stadt den Eigentümern – Erben des beliebten «Papa Küchlin» – 4,3 Millionen Franken zahlen. Es ist einer der ganz wenigen Fälle, wo Basel Entschädigung wegen eines Einzelschutzes leisten muss. Eine Entschädigung, die an Kompromisse gebunden ist: Heute stehen nur noch die Fassade und der grosse Saal unter Denkmalschutz.

Lieber zuhause als im Lichtermeer

2006, drei Jahre nach Beendigung des Streits, wurde das Küchlin erneut umgebaut. Heute ist es ein Multiplexkino: Im ehemaligen Bühnenturm sind jetzt die Kleinkinos drin, es gibt keine richtige Bühne mehr, kein Keller mit Futterkrippen. Der frühere Glanz musste einer Funktionalität weichen, die nicht über die Tatsache hinwegtäuschen kann, dass die grosse Ära vorbei ist: In Basel schliessen die Kinos reihenweise.

Jüngstes Beispiel ist das Kino Plaza ganz in der Nähe des Küchlin, das zum Gewerbelokal umgebaut wird. Es scheint ganz so als würde das Publikum in Zeiten von Netflix das eigene Wohnzimmer dem Grossanlass vorziehen: lieber zuhause vor dem kleinen Bildschirm als draussen, im Lichtermeer.

Uta Feldges verfolgt die Geschichte des Küchlins seit sie damals im Keller die Futterkrippen gesehen hat. Für sie ist diese Entwicklung zwar unaufhaltbar, aber schade. «Wenn ich mir vorstelle, wie wir uns früher in den grossen Kinos Filme angeschaut haben», sagt sie, «gemeinsam mit Hunderten von anderen Menschen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl.»