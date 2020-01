Eröffnungsfilm in Solothurn: Die Bekehrung eines Bünzlis

«Im Idealfall beides, eine gute Komödie soll unterhalten und zum Nachdenken anregen», sagte Philippe Graber, Hauptdarsteller in «Moskau Einfach!», im Interview mit dieser Zeitung. Das mit dem Nachdenken steht bei Micha Lewinskys «Moskau Einfach!», der am Mittwoch die 55. Solothurner Filmtage eröffnete, sicher nicht im Vordergrund. Und doch lieferte die Komödie, die vor dem Hintergrund des Fichenskandals spielt, den Vertretern aus Politik und Gesellschaft, die sich aus diesem Anlass in der Reithalle einfanden, sicher reichlich Gesprächsstoff für den Apéro danach.

Philippe Graber spielt Viktor Schuler, ein eifriger Polizist wie einst sein Vater. Äusserlich der Bünzli schlechthin, macht er sich Büchsenravioli mit Aromat zum Znacht. Er heftet sich an die Fersen von Personen aus dem Theatermilieu, die er an Demonstrationen für die Armee-Abschaffungs-Initiative antrifft und die ihm überhaupt verdächtig erscheinen, mit den Kommunisten gemeinsame Sache zu machen. Im Büro arbeitet Schuler bis tief in die Nacht und heftet Fotos der vermeintlich staatsgefährdenden Personen an die Pinnwand. Auch ein Foto von Max Frisch hängt da, dessen Stück zur Armeeabschaffung, «Jonas und sein Veteran», im Oktober 1989 am Zürcher Schauspielhaus gespielt wurde.

Rundum grossartig ­ agierendes Ensemble

Im Film ist es Shakespeares Liebeskomödie «Was ihr wollt», die der deutsche Regisseur Carl Heymann (Michael Maertens) am Schauspielhaus inszeniert. Das passt, denn als Schulers Chef Marogg (Mike Müller) diesen als verdeckten Ermittler ans Schauspielhaus schickt, verliebt sich der Polizist in der Statistenrolle schon bald in die Schauspielerin Odile Lehmann (Miriam Stein). Die romantische Komödie nimmt ihren klassischen Verlauf.

Erst aber modelt Marogg Viktors Wohnung in die eines Klassenkämpfers um: Otto F. Walter, Peter Bichsel, Franz Hohler, all diesen «Dreck» stellt er ihm ins Bücherregal. «Die chasch au grad abzieh.» Die Hose, meint Marogg. Jetzt gilt es noch, Viktor in Walo zu verwandeln. Hier steht Viktor zum ersten Mal mit abgesägten Hosen da, will heissen, in Unterhose. Natürlich ist sie weiss und bünzlig – so etwas kann man heute wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Beim zweiten Mal hat es ein paar Zuschauer mehr, so viel sei gesagt.