Seine Unbekanntheit ist genau das, was mich gereizt hat. Wenn man einen Film über Ray Charles oder Johnny Cash macht, dann macht man einen Film über Ausnahmekönner. In Blaze Foley dagegen spiegelt sich das Schicksal vieler Menschen. Ich kenne unzählige Künstler, die nie berühmt wurden, obwohl auch sie ihr ganzes Leben der Musik, der Kunst und der Poesie verschrieben hatten. Blaze Foley war ein Mensch, der vergessen ging. Und er spielte seine Musik für andere Menschen, die vergessen gegangen waren.

Der Schauspieler, Autor, Produzent und Regisseur kam 1970 in Austin, Texas, zur Welt und wuchs in New York und New Jersey auf. Sein Schauspielstudium brach er ab, als er für «Dead Poets Society» (1989) an der Seite von Robin Williams gecastet wurde. Für seine Rolle als Polizeilehrling in «Training Day» erhielt er 2002 seine erste Oscar-Nominierung, drei weitere folgten für die Drehbücher zu «Before Sunrise» (2005) und «Before Midnight» (2014), die er mit Richard Linklater verfasste, sowie für seine Rolle in «Boyhood» (2015). Von 1998 bis 2004 war er mit der Schauspielerin Uma Thurman verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Hawke lebt heute mit seiner zweiten Ehefrau in Brooklyn, New York. Er hat drei Romane publiziert.

In Peter Weirs «Dead Poets Society» feierten Sie 1989 Ihren Durchbruch. Stimmt es, dass Sie die Rolle des schüchternen Internatsschülers gar nicht spielen wollten?

Es war so: Ich wollte eigentlich nicht den schüchternen Todd spielen, sondern Neil, den Jungen, der am Ende des Films Suizid begeht. Neil war gesellig und forsch, genau wie ich. Doch Peter Weir erklärte mir etwas, das ich nie vergessen werde: «Always cast for the final colour» – caste eine Rolle immer auf den Schluss hin. Todd packt in der letzten Szene seinen ganzen Mut zusammen, als er für seinen entlassenen Lehrer auf den Tisch steht und «O captain, my captain!» ruft. In dieser Szene kommt sein «final colour» zum Vorschein, sein wahres Ich.

Sie haben mal erzählt, dass unter den unzähligen Filmfiguren, die Sie bereits gespielt haben, einige miteinander verwandt sind. Wie meinen Sie das?

Manchmal werden mir Rollen angeboten, die mir aus früheren Filmen bekannt vorkommen. Meine Figur in «The Woman in the Fifth» beispielsweise verspürt sehr viel Schmerz. In meinem Kopf war es, als spielte ich die gleiche Figur wie in «Dead Poets Society». Ich dachte mir: Was, wenn Todd dreissig Jahre später einen Nervenzusammenbruch erlitten hätte?

Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie sich vor der Kamera wiederholen?

Ich sehe das eher so, dass ich mich mit einer alten Figur neu auseinandersetze. Aber Sie haben schon recht: Manchmal schaue ich in den Spiegel und denke: Das hatten wir doch schon mal. Zum Beispiel, wenn ich wieder einen Cop spiele.

Wie kommt man aus dieser Schlaufe heraus?

Mit zunehmenden Alter fällt es mir leichter, Neues auszuprobieren. Als ich jünger war, hasste ich alles, was künstlich war. Ich wollte wahrhaftig sein. Doch inzwischen habe ich gemerkt: Was wahrhaftig ist, ist formbar. Ich bin wandelbarer geworden. Nehmen wir zum Beispiel meine beiden Filmfiguren Chet Baker aus «Born to Be Blue» und Reverend Toller aus «First Reformed»: Sie haben eine völlig andere Postur und sprechen auch vollkommen anders. Diese Unterschiede machen mir heute Spass.

Sie spielen in «First Reformed» einen Geistlichen, der seine Kirchgemeinde in die Luft jagen will. Experten in Hollywood glauben, dass Sie für diesen Auftritt endlich einen Oscar gewinnen werden …

Reverend Toller ist eine der vielschichtigsten Filmfiguren, die ich je spielen durfte. Oft zeichnet sich eine Filmfigur durch eine bestimmte Qualität aus. Mein Job ist es dann, darum herum den ganzen Facettenreichtum einzufärben. Bei Reverend Toller war das ganz anders. Ich fragte mich: Ist er eine gute Person, ist er böse? Wann dreht er durch? Oder war er immer schon verrückt? Diese Vielschichtigkeit erinnerte mich an «Macbeth» und war eine riesige Herausforderung.

Haben Sie schon einmal eine Rolle abgelehnt, weil die Herausforderung zu gross war?

Es kann vorkommen, dass mein Agent mir ein aufregendes Rollenangebot hinlegt und ich dann sage: Das kann ich nicht, diese Figur habe ich nicht in meinem Repertoire. Aber manchmal bekommst du auch Rollen angeboten, die einfach zu schlecht sind. Einmal wurde ich in einem Film von Jim Sheridan gecastet. Ich verehre Jim, doch ich musste ihm diesen Film ausreden. Das Drehbuch war viel zu schlecht! (lacht)

Stimmt es, dass Sie das Drehbuch zu «Blaze» mitten in der Dreharbeiten zum Film «The Magnificent Seven» geschrieben haben?

Ja. Wir drehten fünf Monate lang in Louisiana, aber ich musste nur jeden zweiten Tag ran. Ich lud meinen Freund Ben Dickey ein, mich zu besuchen. Ben ist Profimusiker, ich wollte sein neues Musikvideo drehen. Doch dann haute er mich und meinen Produzenten mit seinem Schauspieltalent um. Wir sagten uns: Ben ist die ideale Besetzung für «Blaze».

Ben Dickey spielt nicht nur die musikalische Begabung von Blaze Foley sehr authentisch, sondern auch dessen selbstzerstörerische Impulse.

Blaze wurde von einem tiefen Selbsthass geplagt, doch gleichzeitig brachte er seinen Mitmenschen eine grosse Wärme entgegen. Sind es nicht genau diese zwei Kolben, die das Leben vieler Menschen antreiben? Genau deswegen hat mich Blaze Foley so fasziniert, genau deswegen wollte ich einen Film über ihn machen.