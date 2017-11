Der letzte Teil der Trilogie habe an seinem vierten Einspielwochenende nochmals etwa 357'000 Besucher vor die Leinwände gelockt.

Neu auf dem zweiten Rang steigt nach vorläufigen Trendzahlen der Actionfilm "Justice League" mit Ben Affleck als Batman und Henry Cavill als Superman ein. Das Werk hatte den Angaben zufolge mehr als 210'000 Wochenendbesucher.

Unverändert auf Position drei ist die neue Verfilmung von "Murder On The Orient-Express" von Regisseur und Hauptdarsteller Kenneth Branagh, den Krimi sahen in der zweiten Einspielwoche etwa 208'000 Wochenendbesucher.

Auf Platz vier steht unverändert "Bad Moms 2" mit Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn. Diese Komödie wollten in der zweiten Einspielwoche etwa 150 000 Zuschauer sehen. Der Fantasyfilm "Thor: Tag der Entscheidung" rutschte auf Rang fünf mit ungefähr 145'000 Wochenendbesuchern (in der Vorwoche Platz zwei).