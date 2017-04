Auf dem zweiten Platz verharrt der Animationsfilm "The Boss Baby", auch in der Deutschschweiz. "Die göttliche Ordnung" bleibt hier weiterhin auf dem dritten Rang. Seit dem Kinostart vor sieben Wochen haben mehr als 200'000 Leute Petra Volpes Komödie über die Einführung des Frauenstimmrechts gesehen.

Der Film reiht sich somit ein in die Top 5 der erfolgreichsten Schweizer Kinofilme der letzten zehn Jahre. Unter dem Titel "L'ordre divin" startet er am 7. Juni auch in der Westschweiz.