Daisy Ridley lacht gerne, und ihr Lachen erinnert an das von Keira Knightley, aber zeigen kann sie es in ihren derzeitigen Filmen «Star Wars: The Last Jedi» und «Murder on the Orient Express» nicht oft. Mit ihrem zweiten «Star Wars»-Film und nach dem überraschenden Tod von Carrie Fisher nach den Dreharbeiten zu «The Last Jedi» (ein «monumentaler Verlust») spürt die 25-jährige Schauspielerin denn auch eine ernsthafte Verantwortung für die legendäre Filmreihe.

Endlich erfahren wir, was es mit dem «Last Jedi» auf sich hat. Wie schwierig ist es für Sie, die «Star Wars»-Geheimnisse über die zweijährige Produktionszeit für sich zu behalten?

Meine eigenen Geheimnisse kann ich überhaupt nicht gut für mich behalten, aber die von «Star Wars» schon. Ich habe mal in einem Pub gearbeitet, und die Leute haben mir allerlei anvertraut. Mein Kumpel meinte, das sei, weil ich ein so grosses Gesicht habe – es wirke so ehrlich [lacht].

Sie sind mit «The Last Jedi» jetzt zum zweiten Mal als Rey im «Star Wars»-Universum unterwegs. Wie sattelfest fühlen Sie sich inzwischen in der Rolle?

Ich fühlte mich körperlich viel stärker als bei «The Force Awakens», aber auch nervöser: Beim ersten Film hatte ich ja wirklich keine Ahnung. Ich stolperte herum und wurde von J.J. Abrams, Kathleen Kennedy und dem ganzen Team gut behütet. Bei «The Last Jedi» spüre ich nun eine gewisse Verantwortung, dass ich jetzt wirklich wissen sollte, was ich tue – was immer noch nicht wirklich der Fall ist, aber Rians Geschichte ist toll, und sie zu verfilmen hat Spass gemacht.