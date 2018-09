Hollywood-Glamour steht am Toronto International Filmfestival (TIFF), das noch bis diesen Sonntag läuft, an erster Stelle. Hier geben sich Lady Gaga, Julia Roberts und Nicole Kidman auf dem roten Teppich die Klinke in die Hand, und hier bringen sich all die Prestigeproduktionen in Stellung, von denen man in der Traumfabrik ausgeht, dass sie die nächste Oscar-Verleihung unter sich ausmachen.

Doch auch sperrigere Filmkunst aus aller Welt hat ihren Platz bei diesem Festival, nicht zuletzt in der Sektion Platform, in der als einziger in Toronto eine Jury Preise vergibt. Und genau hier feierte am Sonntag der mit Spannung erwartete Film «Der Unschuldige» des Schweizer Regisseurs Simon Jaquemet seine Weltpremiere.

Glamourös geht es in Jaquemets Film nun wirklich nicht zu. Vier Jahre nach seinem eindrucksvollen und mehrfach preisgekrönten Debüt «Chrieg», das damals bei den Festivals von San Sebastián und Zürich zu sehen war, begibt sich der 40-jährige Basler Filmemacher mit seinem Zweitling vielmehr in eine eher trostlose Welt aus Vorstadt-Neubauten und anonymen Mehrzwecksälen, kalten Parkhäusern und düsteren Kellern.

Bis zur Teufelsaustreibung

Dies ist die Welt von Ruth (Judith Hofmann), Mutter zweier jugendlicher Töchter, verheiratet mit dem streng gläubigen Hanspeter (Christian Kaiser) und als Labortechnikerin tätig.