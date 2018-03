Als Produzent und Regisseur holte der Afroamerikaner Jordan Peele am Samstag die Trophäen für den besten Film und die beste Regie. Bei den Oscars hat "Get Out" vier Gewinnchancen, auch für das beste Drehbuch und Hauptdarsteller Daniel Kaluuya.

Oscar-Anwärterin Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") setzte sich als beste Hauptdarstellerin unter anderem gegen Margot Robbie ("I, Tonya") und Saoirse Ronan ("Lady Bird") durch. Der auch für einen Oscar nominierte Hauptdarsteller Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name") schlug Mitbewerber wie Daniel Kaluuya ("Get Out") und James Franco ("The Disaster Artist").

Die Spirit Awards werden traditionell am Vortag der Oscars in einem Festzelt am Strand von Santa Monica verliehen. In den vergangenen vier Jahr holten die Siegerfilme "12 Years a Slave", "Birdman", "Spotlight" und "Moonlight" jeweils auch den Oscar als bester Film.