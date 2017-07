"Alles was ich tue, denke, fühle, ist typisch schweizerisch an mir, ich kenne ja nichts Anderes", antwortete Gülsha Adilji auf die Einstiegsfrage im "Club" zum Thema Einbürgerungspraxis gestern Abend. Der Satz der 31-jährigen Moderatorin und Kolumnistin mit türkisch-albanischen Wurzeln hätte von Funda Yilmaz sein können, die hier geboren ist und bekanntlich wegen der mittlerweile weltbekannten Befragung der Einbürgerungskommission in Buchs vorläufig den Schweizer Pass nicht bekommt.

Funda Yilmaz fehlte in der Sendung. Sie ist zurzeit in den Ferien. Und so nahm Gülsha in der sechsköpfigen Diskussionsrunde im "Club" quasi den Platz von Yilmaz ein. Sie habe das Protokoll mit den Einbürgerungsfragen gelesen und die "scheue, aber überlegte" Funda Yilmaz im "Talk Täglich" gesehen. Das alles habe sie an ihre eigene Einbürgerung als Teenager erinnert. "Ich musste als 13-jähriges Mädchen zur Polizei für ein Einbürgerungsgespräch, erzählte Gülsha. "Die fragten mich: 'Bist du für Demokratie oder Diktatur?'. Ich hatte doch damals keine Ahnung, was das ist." Gülsha schilderte die Befragung als unangenehm. Das sei doch "Willkür", ähnlich wie die Art Fragen im Fall Yilmaz.