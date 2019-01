Steckt der Schweizer Kurzfilm in der Krise? An den Solothurner Filmtagen soll in einer Diskussionsrunde erörtert werden, warum sich die Herstellung von Kurzfilmen hierzulande kaum noch lohnt und was dagegen unternommen werden kann. Das macht stutzig. Dem Schweizer Kurzfilm geht es gemäss verschiedenen Berichten gut. Festivals wie die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur verzeichnen hohe Besucherzahlen. Zudem stellte die Promotionsagentur Swiss Films fest, dass «Schweizer Kurzfilme 2018 weiter auf Erfolgskurs» seien und insgesamt acht Schweizer Kurzfilme für eine Oscar-Nomination zulässig waren. Wo also drückt der Schuh? Die Luzerner Regisseurin Corina Schwingruber Ilić zeigte ihren Kurzfilm «All Inclusive» letztes Jahr am Filmfestival in Venedig und ist Mitbegründerin des Kurzfilmverbandes Pro Short, der an der Diskussionsrunde teilnimmt. Auf Nachfrage sagt sie, dass es qualitativ zwar gut um den Schweizer Kurzfilm stehe, dessen Finanzierung aber extrem schwierig sei. «Es ist ein riesiger Aufwand. Für sehr viele Produzenten lohnt es sich einfach nicht mehr, einen Kurzfilm zu machen.»

Einer der Produzenten ist Stefan Eichenberger von Contrast Film. Zwei seiner Kurzfilme, «Parvaneh» (2012) und «Un mundo para Raúl» (2012), wurden mit dem Studenten-Oscar ausgezeichnet. Heute setzt Eichenberger vor allem auf Langspielfilme wie «Der Läufer» (2018), nicht zuletzt aus finanzielle Gründen. «Wenn man als Produzent vom Filmemachen leben will, kann man nicht sein ganzes Leben lang Kurzfilme produzieren.» Auch Eichenberger betont die grosse Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag: «Nur weil ein Kurzfilm zehnmal kürzer ist als ein Langfilm, heisst das nicht, dass er zehnmal weniger zu tun gibt, bringt aber finanziell kaum etwas ein.» Fördergelder gestrichen Heutzutage beschränkt sich die Sichtbarkeit von Kurzfilmen hauptsächlich auf Filmfestivals. Vor wenigen Jahren liefen Kurzspielfilme teilweise in Kinos als Vorfilm eines Langfilms. Doch 2012 brach dieses Modell jäh ein. Sowohl Eichenberger als auch Schwingruber Ilić sehen den Grund dafür: 2012 entschied das Bundesamt für Kultur (BAK), den Kinos die Prämien für Kurzfilme aus dem Fördersystem Succès Cinéma zu streichen. Mit diesen Prämien unterstützt der Bund Schweizer Filme aufgrund ihres Erfolgs an der Kinokasse und an Filmfestivals. Gleichzeitig unterstützt er Filmverleiher und Kinobetriebe, wenn sie Schweizer Filme zeigen. Bei Kurzfilmen ist dieses System seit 2012 nur noch auf Filmfestivals anwendbar und nicht mehr auf Kinos. «Mit der Abschaffung dieses Anreizsystems überrascht es nicht, dass seither kaum mehr ein Verleiher einen Kurzfilm aufgenommen hat», erklärt Eichenberger. Director’s choice: Die persönlichen Kurzfilmtipps von Filmtage-Direktorin Seraina Rohrer:

