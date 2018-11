Sie haben schon so einiges geschafft. In den Vorrunden gehörten sie zu jenen Kandidaten, die den «Ninja Warrior»-Parcours, der als einer der härtesten Hindernisparcours der Welt gilt, am schnellsten und besten gemeistert haben.

Nun sind sie also die 25 Finalisten – alles Männer – auf die am heutigen Dienstagabend in der Finalshow der schwierigste Teil des Parcours wartet. «Ninja Warrior Switzerland» kann sich am Schluss nur einer von ihnen nennen, daneben nimmt er 100'000 Franken mit nachhause.