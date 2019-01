Martin Witz erhielt für «Gateways to New York» den mit 20'000 Franken dotierten Publikumspreis. Er erzählt darin die Geschichte des grossen Schweizer Ingenieurs Othmar H. Ammann, der 1904 nach New York auszog und die Regeln der Brückenbaukunst neu definierte.

«Immer und ewig» startet am Donnerstag, 31. Januar 2019 in den Kinos der deutschsprachigen Schweiz.

Der «Prix du Public» wurde zum 13. Mal verliehen. Die Preissumme geht je zur Hälfte an Regie und Produktion (venturafilm). «Gateways to New York» ist ab 4. April 2019 in den Kinos der deutschsprachigen Schweiz zu sehen. (mgt)