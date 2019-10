Sie würde lange Antworten geben, warnt man uns, die wichtigen Fragen sollten wir also besser gleich zu Beginn stellen. Doch Julie Delpy ist keine Person, der man ins Wort fallen will. Die französisch-amerikanische Schauspielerin spricht im Interview genau wie in ihren Filmen: atemlos, aussschweifend, eindringlich.

Delpy ist ans Zurich Film Festival gereist, um ihren neuen Film «My Zoe» (Kinostart: 14. November) vorzustellen, ihre siebte Regiearbeit. Die 49-Jährige schrieb wie immer auch das Drehbuch und übernahm die Hauptrolle. Sie spielt Isabel, eine Mutter, die zunächst um das Sorgerecht und schliesslich um das Leben ihrer neunjährigen Tochter Zoe kämpft. Das lässt keinen kalt.

Ihr neuer Film war für mich der pure Horror.

Julie Delpy: Sie haben Kinder, stimmt’s?

Ja. Ich bin dieses Jahr erstmals Vater geworden.

Daniel Brühl, der im Film einen Arzt spielt, hat ähnlich reagiert, als er das Drehbuch gelesen hat. Das war vor ein paar Jahren, als sein Sohn zur Welt kam. Du kannst dein Kind nicht vor allem schützen, furchtbare Dinge geschehen leider jeden Tag. Ich war neun Jahre alt, als ich zum ersten Mal mitbekam, wie eine befreundete Mutter ihr Kind verlor. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ich hatte es deswegen auch nie eilig, Kinder zu kriegen. Mein Sohn kam vor zehn Jahren auf die Welt, und solche Ängste plagen mich seither jeden Tag. All meine anderen Sorgen kriege ich in den Griff, aber diese? Unmöglich! (lacht)

Die Idee zu «My Zoe» hatten Sie bereits vor 25 Jahren – also lange bevor Sie Mutter wurden. Was war der Anstoss?

Das war der Hauch einer Idee. Ich hatte gerade den Film «Trois couleurs: blanc» mit Krzysztof Kieślowski abgedreht und meine Gedanken kreisten danach nur um diese einzige Frage: Wie kannst du gegen das Schicksal ankämpfen? Das ist nun die Kernidee hinter «My Zoe».

Wie nahm diese Kernidee nach der Geburt Ihres Sohnes weiter Form an?

Alles drehte sich nur noch um ihn. Ich konnte nicht anders, als darauf zu fokussieren, wie einzigartig er ist. Und dass es niemanden auf der Welt gibt, der ihn ersetzen könnte. Ein paar Jahre später steckte ich mitten in einem Sorgerechtsstreit um ihn. Das war wieder so eine angsterfüllte Zeit. Würde ich jetzt nur noch ein halbes Kind haben? Würde ich die Hälfte seines Lebens verpassen? In einer solchen Situation musst du die ganze Beziehung zu deinem Kind neu aufbauen. Dein Kind ist noch dein Kind, aber es ist anders als zuvor.

Ihre Filmfigur in «My Zoe» polarisiert. Sie überschreitet zum Wohl ihrer Tochter auch ethische und moralische Grenzen.

Das ist ein weiterer Grund, warum ich unbedingt diesen Film machen wollte. Normalerweise ist es die männliche Hauptfigur, die aufs Ganze geht, koste es, was es wolle. Und es ist die Frau, die dann sagt: «Tu das nicht, du bist doch verrückt, wir müssen uns damit abfinden.» Isabel, meine Filmfigur, tut etwas Bahnbrechendes, etwas Verbotenes – aber das schockiert nur, weil sie eine Frau ist.