19'032 Kinobesucherinnen und -besucher haben am Wochenende "The Hustle" gesehen, die Komödie über zwei Trickbetrügerinnen auf der Jagd nach Millionären. Dicht dahinter lag mit 18'655 Eintritten der auf dem japanischen Videospiel basierende Pokémon-Film "Detective Pikachu". "Avengers Endgame" ist auf den dritten Platz gerutscht (15'841 Eintritte).

In der Romandie und im Tessin lag wie in der Vorwoche "Pokémon: Detective Pikachu" auf Platz Eins; in der Romandie gefolgt von "Avengers: Endgame". Im Tessin schaffte "The Hustle" am zweitmeisten Eintritte.